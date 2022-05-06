Survivor Parviz Abdullayev, programın 96. bölümünün ardından gündem oldu. Yarışmada ünlüler ve gönüllüler haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Gecenin sonunda konseyde açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı 2 yarışmacıya ilişkin kötü haberi duyurdu. Peki Survivor Parviz diskalifiye mi oldu? Survivor Parviz Abdullayev'in sağlık durumu nasıl, neden diskalifiye oldu? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

SURVİVOR PARVİZ DİSKLİFİYE Mİ OLDU?

Acun Ilıcalı Parviz'le ilgili kötü haberi duyurdu. Oarviz diskalifiye edildi.

PARVİZ ABDULLAYEV NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Ilıcalı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık ekibimiz aşilinde soru olan Parviz'le ilgili kesin kararı verdi. Biz bu sabah bunun şokunu yaşarken Merve olayıyla sarsıldık. Aldığımız kesin bilgiye göre Parviz Survivor All Star'a devam edemeyecek"

SURVİVOR PARVİZ KİMDİR?

Parviz Abdullayev 5 Ocak 1986 yılında Azerbaycan'da dünyaya geldi.

Parviz, şimdiye dek profesyonel olarak 55 dövüşe katıldı ve bu dövüşlerden 49 zafer, 26 nakavt ve 6 yenilgi aldı. 2010 yılında Azerbaycan'da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan edilen Parviz Abdullayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından spordaki başarısından dolayı yeni bir daire ile ödüllendirildi.

2011 itibarilye "Cobra Kickboks Kulübü'ne" liderlik eden Parviz Abdullayev, 2013 yılından bu yana Olağanüstü Haller Bakanlığı Spor Sağlıklı Merkezi'ne katkıda bulunmaktadır. Aynı zamanda Gabala Spor Kulübü'nü de temsil eden sporcu, evli ve 2 oğlu çocuk babası olmakla birlikte, genç olmasına rağmen oğlu Yusif'i de boksta eğitmektedir.

Parviz Abdullayev, 1.76 boyundadır.

