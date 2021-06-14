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  4. Survivor Poyraz bakın kim çıktı! | Sevgilisiyle fotoğrafı olay olan Poyraz Somer Şef’in…

Survivor Poyraz bakın kim çıktı! | Sevgilisiyle fotoğrafı olay olan Poyraz Somer Şef’in…

14.06.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin en popüler yarışmalarından biri olan Survivor’da 2021 sezonunda da rekabet hız kesmeden devam ediyor. Survivor’ın en sevilen yarışmacılarından biri olan Poyraz ise, yarışmadaki yerini koruyor. Kısa bir sakatlık süreci ile hayranlarını korkutan Poyraz, tekrar yarışmaya dönerek mücadeleye ortak oldu. Survivor 2021’in şampiyonluk adaylarından biri olarak gösterilen Poyraz, bakın kim çıktı!

Survivor 2021’in en beğenilen yarışmacılarından biri olan Ali Yiğit Poyraz, yarışmadaki mücadelesini hız kesmeden sürdürüyor. Yaşadığı kısa süreli sakatlığın ardından tekrar arkadaşlarının arasına dönen Poyraz, Survivor 2021’in şampiyon adayları arasında gösteriliyor. Takım arkadaşları ve izleyenler tarafından oldukça sevilen Poyraz’ın ise bir reklam yıldızı olduğu ortaya çıktı. İşte Survivor Poyraz hakkında şaşırtan gerçekler…

Survivor Poyraz'ın bilinmeyenleri

Acun Ilıcalı’nın sunumu ile TV8 ekranlarında 14 sezondur izleyici ile buluşan Survivor, yayınlandığı her dönem reyting rekorları kırdı. Ünlüler ve Gönüllüler olarak iki takıma ayrılan yarışmacılar, parkurda büyük ödülün sahibi olmak için kıyasıya bir mücadele veriyor.
Survivor 2021’in favori yarışmacılarından biri ise Poyraz. Survivor Poyraz, geçtiğimiz bölümlerde yaşadığı bir sakatlık nedeniyle bir süre parkurlarda yarışmadı. Ancak kısa süren sakatlığın ardından tekrar yarışmaya dönen Poyraz, izleyicilerin favorisi olmaya devam ediyor.

Survivor Poyraz kimdir?

Survivor Poyraz kimdir?
Survivor Gönüllüler kadrosunda yer alan Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde doğdu. Bodrum'da büyüdüğünü belirten Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej'i yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşti.
2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümüne girdi. 1 sene Sydney Uni'de Exchange programı ile eğitim gördü.
8 yaşından beri basketbol oynayan Yiğit Poyraz, 2 senedir halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.

Reklam filminde rol aldı!

Reklam filminde rol aldı!
1994 doğumlu Survivor Poyraz, bir giyim firmasının reklam filminde rol aldı.

Sevgilisini öptüğü fotoğraf çok konuşuldu!

Sevgilisini öptüğü fotoğraf çok konuşuldu!
İzleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen Poyraz'ın sevgilisiyle çekildiği fotoğrafları ise kısa sürede gündeme bomba gibi düştü.
Ancak bir süre sonra ikilinin bu fotoğrafının eski olduğu ve çiftin ayrıldığı öğrenildi.

Somer Şef'le beraber...

Somer Şef'le beraber...
Üniversite okuduğu dönemde bir sene Avustralya’ya giden Survivor Poyraz, burada eğitim aldı. Eğitimi sırasında ise bir sene boyunca Türkiye’nin ünlü şefi Somer Şef’in restoranında çalıştı.
Poyraz bu konuyla ilgili şunları söyledi; "Üniversite üçüncü sınıfta 1 sene Avustralya'ya gittim ve eğitim aldım. O süre zarfında 1 sene Somer Şef'in restoranında çalıştım! Çok güzel bir maceraydı benim için...”
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survivor
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