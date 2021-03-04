Survivor Poyraz neden oynamıyor? Survivor Poyraz'ın sakatlığı ne?

Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden Yiğit Poyraz'ın ödül oyununda oynamama sebebi arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Başarılı yarışmacı Survivor Poyraz bu akşam oynanan ödül oyununda yer almadı. Survivor doktoru tarafından oynamasına izin verilmeyen Yiğit Poyraz'ın sağlık durumu nasıl? sorusu ise sevenleri tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, Survivor Poyraz'ın sakatlığının nedeni!

Survivor Poyraz'ın sakatlığı ne?

Tv 8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor'da bu akşam ünlüler ve gönüllüler takımları ödül oyunu için mücadele etti. Oyunun başlamasından hemen önce seçmeler sırasında, Murat Ceylan tarafından sakatlığı nedeni ile Poyraz'ın oyunda yer alamayacağı duyuruldu. Bir süredir kasık ağrısı çeken Poyraz'ın ağrılarının artması nedeni ile Doktor Metin Kuş tarafından oyunda yer almasına izin verilmediği tahmin ediliyor.

Survivor Poyraz kimdir?

Yiğit Poyraz 26 Aralık 1994 yılında dünyaya gelmiştir. Bodrumda’da büyüyen Poyraz, Robert Koleji mezunudur. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünü kazanan başarılı yarışmacı, değişim programı ile bir yıl boyunca Sydney University’de eğitim almıştır. Küçük yaştan itibaren spor ile ilgilenen Poyraz, yarışmanın en iddialı isimleri arasında yer alıyor.

