Survivor saat kaçta başlıyor? İşte 2022 Survivor Ünlüler-Gönüllüler kadrosu!

Survivor 2022 ilk bölümü 15 Ocak akşamında ekranlara gelecek. Survivor 2022'de Çağan Atakan Arslan, Sercan Yıldırım, Barış Murat Yağcı, Evrim Keklik, Merve Aydın gibi yarışmacılar yer alıyor. Gönüllüler kadrosundaki Nisa Bölükbaşı sağlık sorunları nedeniyle Survivor'da yer almayacak. Onun yerine yedeklerden Yağmur Banda yarışacak. İşte merak edilenler...

SURVİVOR SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Survivor All Star'ın ilk bölümü 15 Ocak 2022 Cumartesi akşamı 20.30'da ekranlara gelecek.

SURVİVOR 2022 ÜNLÜLER KADROSU

Adem Kılıçcı

Batuhan Karacakaya

Çağan Atakan Arslan

Barış Murat Yağcı

Furkan Kızılay

Sercan Yıldırım

Mert Öcal

Birsen Bekgöz

Aycan Yanaç

Nagihan Karadere

Elif Gören

Sema Aydemir

Merve Aydın

SURVİVOR 2022 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Gökhan Keser

Ardahan Uzkanbaş

Ogeday Girişken

Gizem Kerimoğlu

Anıl Berk Baki

Yasin Obuz

Hikmet Tuğsuz

Seda Aydemir

Sude Burcu

Evrim Keklik

Berna Keklikler

Yağmur Banda (Yedeklerden geldi, Nisa'nın yerine kadroda)

Nisa Bölükbaşı (Sağlık sorunları nedeniyle ilk bölümlerde olmayacak)

Berkan Karabulut



