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Survivor saat kaçta başlıyor? İşte 2022 Survivor Ünlüler-Gönüllüler kadrosu!

15.01.2022 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor bu akşam TV8'de ilk bölümüyle seyircilerle buluşacak. Survivor'un 2022 sezonunda gelmiş geçmiş en güçlü yarışmacılar yer alacak. Survivor'ın en güçlü yarışmacıları Ünlüler ve Gönüllüler olarak ayrıldı. Peki Survivor saat kaçta başlıyor?

Survivor saat kaçta başlıyor? İşte 2022 Survivor Ünlüler-Gönüllüler kadrosu!

Survivor 2022 ilk bölümü 15 Ocak akşamında ekranlara gelecek. Survivor 2022'de Çağan Atakan Arslan, Sercan Yıldırım, Barış Murat Yağcı, Evrim Keklik, Merve Aydın gibi yarışmacılar yer alıyor. Gönüllüler kadrosundaki Nisa Bölükbaşı sağlık sorunları nedeniyle Survivor'da yer almayacak. Onun yerine yedeklerden Yağmur Banda yarışacak. İşte merak edilenler...

SURVİVOR SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Survivor All Star'ın ilk bölümü 15 Ocak 2022 Cumartesi akşamı 20.30'da ekranlara gelecek.

SURVİVOR 2022 ÜNLÜLER KADROSU

  • Adem Kılıçcı
  • Batuhan Karacakaya
  • Çağan Atakan Arslan
  • Barış Murat Yağcı
  • Furkan Kızılay
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Öcal
  • Birsen Bekgöz
  • Aycan Yanaç
  • Nagihan Karadere
  • Elif Gören
  • Sema Aydemir
  • Merve Aydın

SURVİVOR 2022 GÖNÜLLÜLER KADROSU

  • Gökhan Keser
  • Ardahan Uzkanbaş
  • Ogeday Girişken
  • Gizem Kerimoğlu
  • Anıl Berk Baki
  • Yasin Obuz
  • Hikmet Tuğsuz
  • Seda Aydemir
  • Sude Burcu
  • Evrim Keklik
  • Berna Keklikler
  • Yağmur Banda (Yedeklerden geldi, Nisa'nın yerine kadroda)
  • Nisa Bölükbaşı (Sağlık sorunları nedeniyle ilk bölümlerde olmayacak)
  • Berkan Karabulut


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TV8 survivor
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