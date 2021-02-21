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Survivor Sabriye Biricik Suden'in fiziğine hayran kaldı! 'Abla ya...'

21.02.2021 14:05 | Son Güncelleme:
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Survivor Sabriye Biricik Suden'in fiziğine hayran kaldı! 'Abla ya...'

Survivor yarışmasıyla adını duyuran ve değişimiyle sık sık gündeme gelen Sabriye Şengül Biricik Suden'in fiziğine hayran kaldı

Mazhar Alanson’un modacı eşi Biricik Suden, pandemi dönemindeki soğuk kış günlerine bir mola deyip, soluğu Maldivler’de aldı.

Suden keyifli geçen ve dinlenme fırsatı bulduğu tatilinden, denizin tadını çıkardığı, akşamları da doyasıya eğlendiği görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Ekran Alıntısı

Suden'in deniz kenarından yaptığı bir paylaşımı Survivor Sabriye'den yorum geldi. Sabriye Şengül 58 yaşındaki Suden'in fiziğine hayran kalınca kendini tutamadı.

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Sabriye fotoğrafa "Abla ya benden güzel fiziğin var" yazdı.

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