Survivor Sabriye Biricik Suden'in fiziğine hayran kaldı! 'Abla ya...'

Mazhar Alanson’un modacı eşi Biricik Suden, pandemi dönemindeki soğuk kış günlerine bir mola deyip, soluğu Maldivler’de aldı.

Suden keyifli geçen ve dinlenme fırsatı bulduğu tatilinden, denizin tadını çıkardığı, akşamları da doyasıya eğlendiği görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Suden'in deniz kenarından yaptığı bir paylaşımı Survivor Sabriye'den yorum geldi. Sabriye Şengül 58 yaşındaki Suden'in fiziğine hayran kalınca kendini tutamadı.

Sabriye fotoğrafa "Abla ya benden güzel fiziğin var" yazdı.

