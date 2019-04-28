Survivor Sabriye Okay'ın yüzüne tükürdü! Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 56. bölümü dün yayınlandı. İki takım ilk olarak erzak ödülü için mücadele verdiler. İkinci oyun ise yarışmacıların kaderini belirleyen dokunulmazlık oyunuydu. Peki bu heyecan dolu karşılaşmaları hangi takım kazandı?

SURVIVOR ERZAK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'ın dünkü bölümünde erzak oyununda yarışmacılar engelleri geçerek ciritleri yuvarlak delikten geçirerek siyah panoya saplamaya çalıştı. Oyuna Siyah takım çok iyi başladı. Beyaz takımın yetersiz kaldığı karşılaşmayı Siyah takım 10'a 4 kazandı.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Erzak ödülü sonrası Siyah ve Beyaz takım, dokunulmazlık oyununda mücadele verdiler. Yarışmacılar minderde ellerindeki yastıkla birbirlerini havuza atmaya çalıştılar. Bu yarışta en çok ilgi gören yarış Hükmet ile Yusuf arasında yaşandı. Mücadeleyi Yusuf kazanırken oyun sonunda gülen taraf ise 10 5'lik skorla Beyaz takım oldu.

SABRİYE OKAY'IN YÜZÜNE TÜKÜRDÜ

Survivor'ın 57. bölümü bu akşam seyircisiyle buluşacak. Bugün ikinci dokunulmazlık oyunu oynanacak. Fakat oyun öncesi Sabriye ile Okay arasında gerilim yaşanıyor. Sabriye yalan attığını düşündüğü Okay'ın yüzüne tükürüyor.

