Survivor Sahra Işık'ın değişimi görenleri şaşkına çevirdi! Survivor Sahra'nın son hali sosyal medyada gündem oldu

Survivor Sahra şimdi ne yapıyor? Survivor ile tanınan Sahra Işık hakkında en çok merak edilen sorulardan biri oldu. Survivor Sahra'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar yıllar içindeki değişimini gözler önüne seriyor. Sahra Işık son olarak 2019 yılında dünya evine girdiği eşi İdris Aybirdi ile gündeme gelmişti.