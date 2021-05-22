MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Sahra Işık'ın değişimi görenleri şaşkına çevirdi! Survivor Sahra'nın son hali sosyal medyada gündem oldu

Survivor Sahra Işık'ın değişimi görenleri şaşkına çevirdi! Survivor Sahra'nın son hali sosyal medyada gündem oldu

22.05.2021 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışması ile tanınan Sahra Işık'ın son hali görenlerin dikkatini çekti. Survivor gönüllüler takımında yarıştığı dönemde başarılı bir performans sergileyen Sahra Işık o dönemde yaşadığı gerginlikler ile de sık sık gündeme geliyordu. Survivor Sahra'nın yıllar içindeki değişimi görenleri adeta şok etti. İşte, Survivor Sahra'nın şimdiki hali...

Survivor Sahra şimdi ne yapıyor? Survivor ile tanınan Sahra Işık hakkında en çok merak edilen sorulardan biri oldu. Survivor Sahra'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar yıllar içindeki değişimini gözler önüne seriyor. Sahra Işık son olarak 2019 yılında dünya evine girdiği eşi İdris Aybirdi ile gündeme gelmişti.

Survivor Sahra'nın şimdiki hali görenleri şaşırttı!

Survivor eski yarışmacısı Sahra'nın şimdiki hali görenleri şaşırttı.
Bir süredir ekranlarda görünmeyen Sahra Işık sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.
Voleybolcu olan Sahra Işık aynı zamanda vücut geliştirme ile ilgileniyor.
Yarışmadan bu yana vücudunun çeşitli yerlerine estetik operasyon yaptığı görülen Survivor Sahra'nın şimdiki hali görenlerin ilgisini çekiyor.
2013 yılında düzenlenen Best Model yarışmasında üçüncülük derecesi elde eden ve ülkemizi Malezya’da temsil eden Sahra Işık, değişimini sosyal medyadanpaylaşıyor.
Survivor'ın 2018 Kıbrıs finalinde sevgilisi İdris Aybirdi'den evlenme teklifi alan Sahra Işık 2019 Eylül ayında dünyaevine girmişti.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya survivor Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sedat Peker'in internet sitesine mahkemeden erişim engeli

Sedat Peker'in internet sitesine mahkemeden erişim engeli

Polonya, Türkiye'den SİHA alacak! "Bu, gerçek bir silah"

Polonya, Türkiye'den SİHA alacak! "Bu, gerçek bir silah"

Erdoğan, "Çağ atlayacak" diyerek duyurdu

Erdoğan, "Çağ atlayacak" diyerek duyurdu

Canlı yayında şoke eden sözler! Ailesi fenalık geçirdi

Canlı yayında şoke eden sözler! Ailesi fenalık geçirdi

10 yıldır nasıl saklandığı ortaya çıktı!

10 yıldır nasıl saklandığı ortaya çıktı!

Emekliye Temmuz'da çifte müjde

Emekliye Temmuz'da çifte müjde

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Beyaz tulumu iç çamaşırsız giydi

Beyaz tulumu iç çamaşırsız giydi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İsyan etti! "Fotoğraf çekmek için yarışmadınız mı?"

İsyan etti! "Fotoğraf çekmek için yarışmadınız mı?"

Sergen Yalçın'ın genç sevgilisinden iddialı pozlar

Sergen Yalçın'ın genç sevgilisinden iddialı pozlar

Ünlü şarkıcıdan acı haber geldi

Ünlü şarkıcıdan acı haber geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.