Survivor Sahra Işık'ın değişimi görenleri şaşkına çevirdi! Survivor Sahra'nın son hali sosyal medyada gündem oldu

Survivor Sahra şimdi ne yapıyor? Survivor ile tanınan Sahra Işık hakkında en çok merak edilen sorulardan biri oldu. Survivor Sahra'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar yıllar içindeki değişimini gözler önüne seriyor. Sahra Işık son olarak 2019 yılında dünya evine girdiği eşi İdris Aybirdi ile gündeme gelmişti.
Survivor Sahra'nın şimdiki hali görenleri şaşırttı!
Survivor eski yarışmacısı Sahra'nın şimdiki hali görenleri şaşırttı.
Bir süredir ekranlarda görünmeyen Sahra Işık sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.
Voleybolcu olan Sahra Işık aynı zamanda vücut geliştirme ile ilgileniyor.
Yarışmadan bu yana vücudunun çeşitli yerlerine estetik operasyon yaptığı görülen Survivor Sahra'nın şimdiki hali görenlerin ilgisini çekiyor.
2013 yılında düzenlenen Best Model yarışmasında üçüncülük derecesi elde eden ve ülkemizi Malezya’da temsil eden Sahra Işık, değişimini sosyal medyadanpaylaşıyor.
Survivor'ın 2018 Kıbrıs finalinde sevgilisi İdris Aybirdi'den evlenme teklifi alan Sahra Işık 2019 Eylül ayında dünyaevine girmişti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum