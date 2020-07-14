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Survivor şampiyonu belli oluyor! Survivor 2020 büyük ödül ne kadar? Barış mı Cemal Can mı Survivor şampiyonu olacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2020 23:19 | Son Güncelleme

Survivor şampiyonu kim oldu? sorusu bu akşam belli oluyor. Survivor 2020 'de büyük final heyecanı başladı. Survivor 2020 finalinde Yasin Obuz'un elenmesinin ardından Barış Murat Yağcı ve Cemal Can Canseven İstanbul Galataport'taki büyük finale kaldı. Survivor canlı yayında sms oylaması devam ediyor. Survivor 2020 şampiyonu sms oylamasının sonucunda belli olacak. Acun Ilıcalı Survivor şampiyonu olan ismi canlı yayında açıklayacak. Peki, Survivor 2020 büyük ödülü ne kadar? İşte, ayrıntılar.

Survivor şampiyonu belli oluyor! Survivor 2020 büyük ödül ne kadar? Barış mı Cemal Can mı Survivor şampiyonu olacak?

Survivor 2020'de herkesin beklediği büyük final günü geldi çattı. Aylardır süren zorlu mücadele, onlarca oyun, onlarca ödül ve ada şartlarına rağmen sona kalan iki isimden biri bu akşam Survivor 2020'nin kazananı olacak! Barış Murat Yağcı mı yoksa Cemal Can Canseven mi Survivor 2020 şampiyonu olacak?

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SURVİVOR ŞAMPİYONU NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Survivor 2020 şampiyonu bu akşam yapılacak olan oylamanın ardından belli olacak. Dün akşam Yasin Obuz’un elenmesinin ardından finale kalan isimler Barış Murat Yağcı ve Cemal Can Canseven oldu.

SURVİVOR’DA BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?

Survivor'da büyük ödülü ise Acun Ilıcalı finalin son anlarında açıklayacak. Geçen sene birinci olan isim 500 bin TL ödül kazanmıştı.
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13 TEMMUZ PAZARTESİ SURVIVOR 2020'DE KİM ELENDİ?

Survivor 2020'nin 135. bölümünde yarı final heyecanı İstanbul'dan yapılan canlı yayın ile dün akşam TV8 ekranlarına geldi. İstanbul'da Galaport'ta kurulan özel sahnede oldukça duygusal ve heyecanlı dakikalar yaşandı.
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Sezon başından bu yana Survivor'a damgasını vuran sahnelerin yayınlandığı esnada Barış, Cemal Can, Yasin için oylama başlamıştı; saat 24.00 itibariyle sona eren Survivor 2020 yarı final oylaması sonuçları Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Halk oylaması sonucunda, SMS sıralamasında daha az oy alan Yasin Obuz Survivor 2020'den elenen isim oldu.

SURVIVOR'DAN ELENEN YASİN: GÖNLÜMÜN ŞAMPİYONU CEMAL CAN

Survivor'dan elenen Yasin yaptığı konuşmada, "Survivor'a başladığımdan bugüne kadar geçen süre zarfında yaşadığım her şey için çok mutluyum. Ben şu an finale kalmamış olabilirim ama güzel dostluklar kazandım. Barış için gelecek olursam sonradan arkadaşlığımız baya bir gelişti. Cemal Can için ise hangi günü ya da hangi ayları söyleyebilirim ki... Benim ruhumun, gönlümün, kalbimin şampiyonu Cemal Can'dır" ifadelerini kullandı.

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Cemal Can ise, "Yasin olmasaydı ben olmazdım. Yasin'in çok özel bir kalbi var, o özel kalbi tanıdığım için çok mutluyum. Buraya kadar tırnaklarımızla geldik.'' dedi.

Survivor'da finale kalan Cemal Can ve Barış, elenen Yasin'e sarılarak destek oldular.

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SURVIVOR CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

25 Mayıs 1995'te İzmir'de doğan Cemal Can Canseven'in annesi Rizeli, babası Selanik göçmeni. Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünde okuyan isim, liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversitede okurken, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.

Dj olarak Holifest 2019 da İzmir’de sahneye çıkan Cemal Can CanSeven çok sevilen ve takip edilen bir DJ’dir. Aynı zamanda hayatından sporu hiç çıkarmayan Cemal Can CanSeven çok iyi bir koşucu ve yüzücüdür. Burcu ikizler, göz rengi yeşil, boyu 1.86 cm, kilosu ise 82’dir.

Aktif spor geçmişi olduğunu dile getiren Cemal Can Canseven tüm bunların dışında DJ kimliği ile de tanınıyor. Sıkı bir Fenerbahçe taraftarıdır. 10 yaşından 14 yaşına kadar Fenerbahçe takımında futbol geçmişi olduğunu belirtmişti. Cemal Can Canseven'in, Instagram'da 2,9 milyon takipçisi var.

SURVIVOR BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR? SURVIVOR BARIŞ KAÇ YAŞINDA?

21 Ocak 1991 tarihinde İzmir Alaçatı’da dünyaya gelen Barış Murat Yağcı, Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez etme kararı aldı.

Türkiye’nin en büyük kulüplerinden Anadolu Efes’te 10 sene forma giyen Barış, yaşadığı talihsiz sakatlık sonucunda basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmıştı. Bir dönem modellik de yapan Survivor Barış, voleybol, atletizm, masa tenisi ve yüzme gibi birçok farklı spor dalı ile de ilgilendi.

Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçilen ve 1.92 metre boyundaki Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı. İlk dizisi olan Kocamın Ailesi’yle oyunculuk kariyerine adım attı. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı. Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı.

Survivor Barış'ın rol aldığı projeler

Kiralık Aşk

Şevkat Yerimdar

2014 - Kocamın Ailesi (Dizi)

2015 - Kiralık Aşk (Dizi)

2016 - Şevkat Yerimdar (Dizi)


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