Survivor şampiyonu belli oluyor! Survivor 2020 büyük ödül ne kadar? Barış mı Cemal Can mı Survivor şampiyonu olacak?

Survivor 2020'nin 135. bölümünde yarı final heyecanı İstanbul'dan yapılan canlı yayın ile dün akşam TV8 ekranlarına geldi. İstanbul'da Galaport'ta kurulan özel sahnede oldukça duygusal ve heyecanlı dakikalar yaşandı. Sezon başından bu yana Survivor'a damgasını vuran sahnelerin yayınlandığı esnada Barış, Cemal Can, Yasin için oylama başlamıştı; saat 24.00 itibariyle sona eren Survivor 2020 yarı final oylaması sonuçları Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Halk oylaması sonucunda, SMS sıralamasında daha az oy alan Yasin Obuz Survivor 2020'den elenen isim oldu.

Survivor 2020 şampiyonu bu akşam yapılacak olan oylamanın ardından belli olacak. Dün akşam Yasin Obuz’un elenmesinin ardından finale kalan isimler Barış Murat Yağcı ve Cemal Can Canseven oldu.

Survivor 2020'de herkesin beklediği büyük final günü geldi çattı. Aylardır süren zorlu mücadele, onlarca oyun, onlarca ödül ve ada şartlarına rağmen sona kalan iki isimden biri bu akşam Survivor 2020'nin kazananı olacak! Barış Murat Yağcı mı yoksa Cemal Can Canseven mi Survivor 2020 şampiyonu olacak?

SURVIVOR'DAN ELENEN YASİN: GÖNLÜMÜN ŞAMPİYONU CEMAL CAN

Survivor'dan elenen Yasin yaptığı konuşmada, "Survivor'a başladığımdan bugüne kadar geçen süre zarfında yaşadığım her şey için çok mutluyum. Ben şu an finale kalmamış olabilirim ama güzel dostluklar kazandım. Barış için gelecek olursam sonradan arkadaşlığımız baya bir gelişti. Cemal Can için ise hangi günü ya da hangi ayları söyleyebilirim ki... Benim ruhumun, gönlümün, kalbimin şampiyonu Cemal Can'dır" ifadelerini kullandı.

Cemal Can ise, "Yasin olmasaydı ben olmazdım. Yasin'in çok özel bir kalbi var, o özel kalbi tanıdığım için çok mutluyum. Buraya kadar tırnaklarımızla geldik.'' dedi.

Survivor'da finale kalan Cemal Can ve Barış, elenen Yasin'e sarılarak destek oldular.

SURVIVOR CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

25 Mayıs 1995'te İzmir'de doğan Cemal Can Canseven'in annesi Rizeli, babası Selanik göçmeni. Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünde okuyan isim, liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversitede okurken, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.