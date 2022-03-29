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  4. Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven'in annesi Survivor All Star birleşme partisini izlerken kendinden geçti! İşte o anlar...

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven'in annesi Survivor All Star birleşme partisini izlerken kendinden geçti! İşte o anlar...

29.03.2022 01:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor birleşme partisi 28 Mart akşamında yayınlandı. Ortaya oldukça eğlenceli görüntüler çıkarken Survivor 2021 şampiyonu Cemal Can Canseven, annesinin dansını çekip Instagram hesabından paylaştı.

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven'in annesi Survivor All Star birleşme partisini izlerken kendinden geçti! İşte o anlar...

Survivor All Star 2022 programında 28 Mart akşamında birleşme partisi görüntüleri yayınlandı. Yarışmacılar hem kendileri şarkı söylerken hem de şarkıcı Edis'in performansı eşliğinde eğlendi. Survivor 2021 şampiyonu Cemal Can Canseven'in annesi de birleşme partisi heyecanıyla bir hayli eğlendi.

CEMAL CAN CANSEVEN ANNESİNİN DANSINI PAYLAŞTI

Survivor yarışmacıları şarkıcı Edis'in performansı eşliğinde dans ederken onlara, Cemal Can Canseven'in annesi de evinden eşlik etti.

Canseven, annesinin dansını saniye saniye çekti.

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven'in annesi Survivor All Star birleşme partisini izlerken kendinden geçti! İşte o anlar

Survivor 2021 şampiyonu o anları, 'Party başladı' ifadeleriyle sosyal medya hesabında paylaştı.
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven'in annesi Survivor All Star birleşme partisini izlerken kendinden geçti! İşte o anlar

Cemal Can Canseven'in annesi Rizeli, babası Selanik göçmenidir.

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven'in annesi Survivor All Star birleşme partisini izlerken kendinden geçti! İşte o anlar

Canseven 2021 Survivor şampiyonluğunun ardından reklam, dizi projeleriyle de ekranlara geliyor.

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven'in annesi Survivor All Star birleşme partisini izlerken kendinden geçti! İşte o anlar

Fenomen Danla Bilic'in yakın arkadaşıdır.

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven'in annesi Survivor All Star birleşme partisini izlerken kendinden geçti! İşte o anlar

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Anahtar Kelimeler:
survivor Cemal Can Canseven
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