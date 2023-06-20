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Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven yeni yarışmasını duyurdu! Bu defa sunuculuğunu yapacak

20.06.2023 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven, yeni yarışmasını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Cemal Can'ın sunuculuğunu üsteleneceği yarışma bayram sonrası izleyicisinin karşısına çıkacak.

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven yeni yarışmasını duyurdu! Bu defa sunuculuğunu yapacak

Fenomen Danla Bilic ile YouTube'da çektiği videolarla tanınan ve ardından katıldığı Survivor 2020'de şampiyon olan Cemal Can Canseven, ekranlara döneceğini müjdeledi. Canseven, Star İç Yapımlar imzalı Patlat Kazan isimli yarışmanın sunuculuğunu üstlenecek.

Canseven'in eğlenceli sunumuyla ekrana gelecek olan yarışmada 22 yarışmacı 500 bin TL'nin sahibi olmak için kıyasıya mücadele edecek. "Patlat Kazan" bayram sonrası Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Haftada 2 gün yayınlanması planlanan yarışmanın günleri ise henüz belli değil.

Cemal Can Canseven kapak

Instagram sayfasında yarışmanın tanıtım videosunu paylaşan Cemal Can Canseven, "Oh be artık rahatça söyleyebilirim. Bu yaz birlikte hem eğleniyoruz hem kazanıyoruz. Patlat Kazan, çok yakında Star TV'de başlıyor. Hazır olun, kavuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

Cemal Can Canseven

Ünlü ismin paylaşımına Burcu Özberk, Yasemin Sakallıoğlu, Selin Ciğerci, Atakan Arslan, Elçin Afacan ve Fırat Albayram gibi isimlerden destek yorumu geldi.

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