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  4. Survivor şampiyonu Hilmi Cem İntepe evleniyor! Romantik evlilik teklifi sosyal medyayı salladı

Survivor şampiyonu Hilmi Cem İntepe evleniyor! Romantik evlilik teklifi sosyal medyayı salladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.12.2024 07:33
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Son olarak Survivor All Star 2024'te izleyicinin karşısına çıkan Hilmi Cem İntepe, uzun süredir aşk yaşadığı Pırıl Atasev ile evlilik kararı aldı. Hilmi Cem İntepe sevgilisine Londra'da evlenme teklifi etti. İntepe'nin romantik anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Survivor şampiyonu Hilmi Cem İntepe evleniyor! Romantik evlilik teklifi sosyal medyayı salladı

2013 yılında katıldığı Survivor'da şampiyon olduktan sonra oyunculuğa adım atan ve birçok projede boy gösteren Hilmi Cem İntepe, Survivor All Star 2024'te 8. oldu.

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Uzun süredir Pırıl Atasev ile mutlu bir birlikteliği olan Hilmi Cem İntepe, evlilik için kararını verdi.

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İntepe, yakın dostu Avatar Atakan, onun eşi Serap Korkmaz ve sevgilisi Pırıl Atasev ile tatil için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.

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EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIM

Eski Survivor şampiyonu Hilmi Cem İntepe, Londra'da sevgilisine diz çöküp evlenme teklif etti. İntepe, bu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü isim, paylaşımına "Evet, dedi" notunu düştü.

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Hilmi Cem İntepe ve Pırıl Atasev'in videosuna binlerce beğeni ve tebrik yorumu yağdı. Survivor şampiyonunun romantik anları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Anahtar Kelimeler:
survivor Hilmi Cem İntepe
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