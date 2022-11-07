Survivor şampiyonu Hilmi Cem İntepe'nin sevgilisi ortaya çıktı! Paylaşımlar ele verdi

Survivor'a iki kere katılan Hilmi Cem İntepe, özel yaşamıyla gündeme gelmekten kaçınan isimler arasında yer alıyor. Survivor şampiyonunun, gönlünü Sinan Akçıl ve Ajda Pekkan gibi ünlü isimlerin dansçısı Pırıl Atasev'e kaptırdığı iddia edildi.

Hilmi Cem İntepe'nin, ünlü dansçı Pırıl Atasev ile aynı yerden paylaşım yapması, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. İkili, Yalıkavak'tan paylaştıkları manzara pozuna kalp emojisi ekledi.

Öte yandan Hilmi Cem İntepe, Pırıl Atasev'in paylaşımlarına övgü dolu yorumlar yapmaktan geri durmuyor.

Sosyal medyada epey aktif olan Pırıl Atasev, iddialı paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

2013 yılında Survivor'dan şampiyon olarak ayrılan Hilmi Cem İntepe, daha sonra Survivor All Star'a da katılmıştı.

Hilmi Cem İntepe; Çalıkuşu, Bodrum Masalı, Maria ile Mustafa, Ya İstiklal Ya Ölüm, Muhteşem Yüzyıl, Yeşilçam, Tek Yürek, Stajyer Mafya ve Çılgın Dersane gibi yapımlarda rol aldı.



