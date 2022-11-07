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Survivor şampiyonu Hilmi Cem İntepe'nin sevgilisi ortaya çıktı! Paylaşımlar ele verdi

07.11.2022 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2013 sezonu şampiyonu Hilmi Cem İntepe, yalnızca yarışmadaki performansıyla değil, yakışıklılığıyla da adından söz ettiriyor. Survivor'dan sonra oyunculuk yapmaya başlayan Hilmi Cem İntepe'nin ünlü dansçı ile aşk yaşadığı iddia edildi. İkiliyi paylaşımları ele verdi.

Survivor şampiyonu Hilmi Cem İntepe'nin sevgilisi ortaya çıktı! Paylaşımlar ele verdi

Survivor'a iki kere katılan Hilmi Cem İntepe, özel yaşamıyla gündeme gelmekten kaçınan isimler arasında yer alıyor. Survivor şampiyonunun, gönlünü Sinan Akçıl ve Ajda Pekkan gibi ünlü isimlerin dansçısı Pırıl Atasev'e kaptırdığı iddia edildi.

Hilmi Cem İntepe'nin, ünlü dansçı Pırıl Atasev ile aynı yerden paylaşım yapması, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. İkili, Yalıkavak'tan paylaştıkları manzara pozuna kalp emojisi ekledi.

Survivor şampiyonu Hilmi Cem İntepe'nin sevgilisi ortaya çıktı! Paylaşımlar ele verdi

Survivor şampiyonu Hilmi Cem İntepe'nin sevgilisi ortaya çıktı! Paylaşımlar ele verdi

Öte yandan Hilmi Cem İntepe, Pırıl Atasev'in paylaşımlarına övgü dolu yorumlar yapmaktan geri durmuyor.

Survivor şampiyonu Hilmi Cem İntepe'nin sevgilisi ortaya çıktı! Paylaşımlar ele verdi

Sosyal medyada epey aktif olan Pırıl Atasev, iddialı paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Survivor şampiyonu Hilmi Cem İntepe'nin sevgilisi ortaya çıktı! Paylaşımlar ele verdi

2013 yılında Survivor'dan şampiyon olarak ayrılan Hilmi Cem İntepe, daha sonra Survivor All Star'a da katılmıştı.

Survivor şampiyonu Hilmi Cem İntepe'nin sevgilisi ortaya çıktı! Paylaşımlar ele verdi

Hilmi Cem İntepe; Çalıkuşu, Bodrum Masalı, Maria ile Mustafa, Ya İstiklal Ya Ölüm, Muhteşem Yüzyıl, Yeşilçam, Tek Yürek, Stajyer Mafya ve Çılgın Dersane gibi yapımlarda rol aldı.

Survivor şampiyonu Hilmi Cem İntepe'nin sevgilisi ortaya çıktı! Paylaşımlar ele verdi

Survivor şampiyonu Hilmi Cem İntepe'nin sevgilisi ortaya çıktı! Paylaşımlar ele verdi

Survivor şampiyonu Hilmi Cem İntepe'nin sevgilisi ortaya çıktı! Paylaşımlar ele verdi


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