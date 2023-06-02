Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı sere sere uzandı! Tatil pozuna beğeni yağdı

Survivor’ın şampiyonlarından biri olan Nisa Bölükbaşı şimdilerde Instagram hesabından tatil pozlarını paylaşıyor. Survivor 2020 ve 2022 All Star sezonlarında yarışan ve her dönemde popüler isimlerden biri olan Nisa Bölükbaşı son pozunu Death Valley'den paylaştı.

24 yaşındaki ünlü isim paylaşımına "Ankara tuz gölü?" notunu düştü. Ünlü ismin tatil pozlarına adeta beğeni ve yorum yağdı.

Bir süredir tatilde olan Bölükbaşı'nın takipçileri "Bu tatilin bitmesi için nereye başvuruyoruz", "Çok eğlen, çok gez", "Bu ne güzellik böyle" yorumlarında bulundu.

Instagram'da bir milyonu aşkın takipçisi bulunan ünlü ismin pozlarını beğenenler arasında İrem Derici, Aleyna Çalışkan ve Makbule Şakalakoğlu da yer aldı.

Prag'da dünyaya gelen ve başarılı bir spor kariyerine sahip olan ünlü isim adını Survivor ile duyurdu.

Bir dönem Barış Murat Yağcı ile aşk yaşayan Bölükbaşı daha sonra Survivor’da yarışan Ogeday Girişken ile beraber oldu.



