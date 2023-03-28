MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı transparan giyip mini etekli pozunu paylaştı

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı transparan giyip mini etekli pozunu paylaştı

27.03.2023 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor ile tanınan Nisa Bölükbaşı 2020 ve 2022 sezonlarında yarıştı. All Star’da şampiyon olan Nisa Bölükbaşı’nın bu başarısı uzun süre gündem olmuştu. Yarışma arkadaşlarından olan Makbule Şakalakoğlu ile festivale giden ünlü ismin dekolteli pozuna beğeni yağdı.

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı transparan giyip mini etekli pozunu paylaştı

Survivor’ın şampiyonlarından biri olan Nisa Bölükbaşı sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Survivor 2020 ve 2022 All Star sezonlarında yarışan ve her dönemde popüler isimlerden biri olan Nisa Bölükbaşı transparan kıyafeti ile poz verdi.

survivor-nisa

Makbule Şakalakoğlu ve Nisa Bölübaşı’nın fotoğraflarına takipçileri “Çok güzelsiniz”, “Harikasınız kızlar”, “Güzelliğinize bayıldım”, “Arkadaşlığınız daim olsun” yorumlarında bulundular.

nisa1

1998 doğumlu olan Nisa Bölükbaşı Prag’da dünyaya geldi. Başarılı bir spor kariyerine sahip olan ünlü isim adını Survivor ile duyurdu.

survivor-nisa-1

Bir dönem Barış Murat Yağcı ile aşk yaşayan Bölükbaşı daha sonra Survivor’da yarışan Ogeday Girişken ile beraber oldu.

nisa-bölükbaşı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ömer’in yıldızının eşi güzelliğiyle büyüledi! “Çok şanslı adamsın”Ömer’in yıldızının eşi güzelliğiyle büyüledi! “Çok şanslı adamsın”
Köksal Engür'e son veda! Köksal Engür'e son veda!
Soyunarak kazandığı para şoke etmişti! İç çamaşırlı poz tepki çektiSoyunarak kazandığı para şoke etmişti! İç çamaşırlı poz tepki çekti
Anahtar Kelimeler:
Nisa Bölükbaşı survivor nisa bölükbaşı sosyal medya dekolte

En Çok Okunan Haberler

"Bir akşam kızımı aradım" deyip ilk kez anlattı! "Onlar sihirbaz galiba"

"Bir akşam kızımı aradım" deyip ilk kez anlattı! "Onlar sihirbaz galiba"

İstanbul'da beklenen deprem öncesi '30 metre' detayı!

İstanbul'da beklenen deprem öncesi '30 metre' detayı!

''Tabutlar içinde insanlar gördüm''

''Tabutlar içinde insanlar gördüm''

Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesi için 'tarih belli' oldu iddiası

Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesi için 'tarih belli' oldu iddiası

Erdoğan-Erbakan görüşmesinde tarihi detay!

Erdoğan-Erbakan görüşmesinde tarihi detay!

Çok konuşulacak 'Millet İttifakı' çıkışı! Tarih verdi: Fırtınalar kopabilir

Çok konuşulacak 'Millet İttifakı' çıkışı! Tarih verdi: Fırtınalar kopabilir

İlginizi Çekebilir

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

En şık ve rahat Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

En şık ve rahat Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın: Spor ve sırt çantalarında %70'e varan indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın: Spor ve sırt çantalarında %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.