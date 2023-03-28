Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı transparan giyip mini etekli pozunu paylaştı

Survivor’ın şampiyonlarından biri olan Nisa Bölükbaşı sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Survivor 2020 ve 2022 All Star sezonlarında yarışan ve her dönemde popüler isimlerden biri olan Nisa Bölükbaşı transparan kıyafeti ile poz verdi.

Makbule Şakalakoğlu ve Nisa Bölübaşı’nın fotoğraflarına takipçileri “Çok güzelsiniz”, “Harikasınız kızlar”, “Güzelliğinize bayıldım”, “Arkadaşlığınız daim olsun” yorumlarında bulundular.

1998 doğumlu olan Nisa Bölükbaşı Prag’da dünyaya geldi. Başarılı bir spor kariyerine sahip olan ünlü isim adını Survivor ile duyurdu.

Bir dönem Barış Murat Yağcı ile aşk yaşayan Bölükbaşı daha sonra Survivor’da yarışan Ogeday Girişken ile beraber oldu.



