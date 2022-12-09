Survivor şampiyonunun Kısmetse Olur'a katılacağı iddia edildi! 'Sevgili aramaya orada devam edecek'

Öykü Serter'in sunumuyla yayınlanacak olan Kısmetse Olur programının yarışmacı kadrosu şimdiden büyük merak uyandırdı. İddiaya göre bu yıl Kısmetse Olur'a Survivor'dan bir kadın şampiyon katılacak.

BİRCAN BALİ AÇIKLADI

Beyaz TV'de ekrana gelen Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Bircan Bali, canlı yayında ''Nisa Bölükbaşı da Kısmetse Olur'a katılacakmış, hiç olmasın bence'' sözleriyle dikkat çekti. Seren Serengil ise ''Nisa sevgiliyi aramaya orada devam edecekmiş, normal hayatında olmadı'' yorumunda bulundu.

Nisa Bölükbaşı, Survivor 2022 sezonunda kupayı kaldırarak, Survivor tarihinin ikinci kadın şampiyonu olmuştu.

2020 yılında katıldığı Survivor'da Barış Murat Yağcıoğlu ile aşk yaşayan Nisa Bölükbaşı, ayrılık sonrasında yaptığı ''Onunlayken ne yaşadığımı bir ben bir de Allah bilir'' açıklamasıyla çok konuşulmuştu.

Bölükbaşı, sonrasında Survivor yıldızı Ogeday Girişken'le yeni bir aşka yelken açtı. Survivor 2022 sezonunda aynı takımda yarışan ikili, geçtiğimiz günlerde ilişkilerini noktalamıştı.



