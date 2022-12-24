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Survivor seçmelerinde bomba iddia! ''Beğendiklerine alevli mesajlar atıyor!''

24.12.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor, birbirinden renkli yarışmacılarla 2023 sezonuna iddialı bir giriş yapmayı amaçlıyor. Survivor 2023 seçmeleri devam ederken, bazı yarışmacı adayları haklarının yendiğini iddia ederek sosyal medyada Acun Ilıcalı ve ekibini hedef aldı.

Survivor seçmelerinde bomba iddia! ''Beğendiklerine alevli mesajlar atıyor!''

Survivor 2023 seçmelerine katılan yarışmacı bazı yarışmacı adayları, seçmelerde ayrımcılık yapıldığını belirterek Acun Medya'ya ateş püskürdü.

''EKİP, BEĞENDİKLERİNE ALEVLİ MESAJLAR ATIYOR''

Survivor 2023 sezonuna katılmak isteyen ancak son aşamada seçilmeyen Armağan Adalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ''Pozitif ayrımcılık yarışması Survivor bu yıl da şaşırtmadı. Ayrımcılığı seçilen isimlerden de anlayacaksınız. Şükür ki finale kadar geldim, sistemi de anladım, şarlatan aranıyor. Ekip yarışmacılar arasında beğendiklerine alevli mesajlar ya da Instagram'dan etkileşim atıyor! Sanırım karşılık vermeyince de asil olunmuyor. Hepimiz oraya ciddi emek ve para harcıyoruz. Bir daha asla!'' ifadelerini kullandı.

Survivor seçmelerinde ortalık karıştı! Seçilmeyen yarışmacılar Acun Ilıcalı'yı suçladı 'Şarlatan arıyorlar!'

Bir başka seçilmeyen yarışmacı Zeliha Deveci ise Acun Ilıcalı'nın üç ismi elemelere bile sokmadan asil kadroya dahil ettiğini, bu isimlerin ise Aleyna Elibol, Kardelen Kalender ve avukat bir kadın olduğunu iddia etti.

Survivor seçmelerinde ortalık karıştı! Seçilmeyen yarışmacılar Acun Ilıcalı'yı suçladı 'Şarlatan arıyorlar!'

YARIŞMADAN ÇEKİLDİ

Olimpiyat yıldızı Nefise Karatay ve Rana Gürlek'in Gönüllüler takımının yedek kadrosunda yer aldıkları ancak yedek olmayı kabul etmeyip yarışmadan çekildikleri belirtildi.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Spor kariyeriyle dikkat çeken Nefise Karatay ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Bunca emeğime karşılık Dominik yedeği olarak görüldüm. Ben kendimi seçilen asil kadronun yedeği olarak görmediğim için kendi isteğimle yarışmaya katılmayı reddettim. Çünkü benim de bir kalitem ve duruşum var'' sözleriyle çekildiğini doğruladı.

Survivor seçmelerinde yarışmacı adayları Acun Ilıcalı'yı suçladı 'Şarlatan arıyorlar! Bir daha asla!'


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