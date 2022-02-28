MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Seda Ocak kimdir, aslen nereli? Survivor Seda kaç yaşında ve evli mi? Survivor Seda, Sema Aydemir ile ikiz kardeş mi?

Survivor Seda Ocak kimdir, aslen nereli? Survivor Seda kaç yaşında ve evli mi? Survivor Seda, Sema Aydemir ile ikiz kardeş mi?

28.02.2022 01:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılında Survivor All Star ekibinde yer alan isimlerden biri de Seda Aydemir oldu. Survivor Ünlüler takımında yarışan isim Sema Aydemir'in ikizi olarak biliniyor. Seda Ocak (Seda Aydemir) Survivor izleyicilerinin internette en çok sorguladığı isimler arasında yer alıyor. Peki Survivor Seda Ocak kimdir, aslen nereli? Survivor Seda kaç yaşında ve evli mi, kardeşi kimdir? İşte hayatı ve merak edilenler...

Survivor Seda Ocak kimdir, aslen nereli? Survivor Seda kaç yaşında ve evli mi? Survivor Seda, Sema Aydemir ile ikiz kardeş mi?

Survivor'un eski yarışmacılardan olan Sema Aydemir'in ikizi olarak bilinen Seda Ocak, aslen Bursalıdır. Eski milli atlet ve antrenör olduğu bilinen başarılı sporcunun iki çocuğu bulunmaktadır. Peki Seda Ocak kimdir?

SEDA OCAK KİMDİR?

17 Ağustos 1985 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen ve Bursa Kız Lisesi'nden mezun olmuş olan Seda Ocak, sırasıyla anaokulu öğretmenliği ve spor yönetimini bitirmiştir. Rumeli Üniversitesi'nde spor danışmanlığı yapmakta olan Seda Ocak, evlidir ve 2 çocuk annesidir. Spor yaşamına 10 yaşındayken atlet olarak 100 metre engelli olarak başlangıç yapmıştır. Milli takımda Balkan Şampiyonu olmasının ardından sporu bırakmıştır.

usUBq9Q6qUKj8G5n9FhUIQ

Survivor yarışmasına daha önce katılmış olan Sema Aydemir'in ikiz kardeşi olan Seda Ocak, Survivor'a katılması ile ilgili olarak ise şu sözleri yayınlamıştır:

"Survivor'a hazırlık aşamasında günde 2 antrenman yaptık. Zorlandık ama değdi. Gözümün kara olmasının parkurlarda işe yarayacağını düşünüyorum. Canım tatlı değildir, hırsıma da güveniyorum."

SEMA AYDEMİR KİMDİR?

1200x627-sema-aydemir-kimdir-kac-yasinda-nereli-meslegi-ne-survivor-all-star-2022-1640335038401

Survivor Seda Ocak'ın ikiz kardeşi olan Sema Aydemir, 17 Ağustos 1985 yılında Bursa'da doğmuştur. 3 kız kardeşi olan Sema Aydemir'in ikizi Seda Ocak da bu kız aynı yarışmada yarışmaktadır. 1.70 boyunda olan iddialı yarışmacının kilosu ise 63 kilodur. Survivor 2017 ve Survivor 2018 All Star'da da mücadele vermiş olan Sema Aydemir, olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmiş başarılı bir atlettir.

2012 yılında Londra Olimpiyatları'nda 4x400 metre bayrak yarışına çıkan Sema Aydemir; Pınar Saka, Birsen Bekgöz, Meliz Redif birlikte yarışmıştır. Sema Aydemir, Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile evlenmiştir ve 2016 senesinde boşanmıştır. Bu evlilikten ise Ali isminde bir çocuğu vardır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Survivor Atakan ne ceza aldı?Survivor Atakan ne ceza aldı?
'Şemsiye' açıklaması! Tepki çekmişti... 'Şemsiye' açıklaması! Tepki çekmişti...
Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya ve Belarus'a yeni yaptırımlar! Tarihte bir ilk

Rusya ve Belarus'a yeni yaptırımlar! Tarihte bir ilk

Putin'in 'süpersonik' tehdidi ses getirdi! Dünyada ilk sırada

Putin'in 'süpersonik' tehdidi ses getirdi! Dünyada ilk sırada

Sisi'nin 'Seks' yorumu gündem oldu!

Sisi'nin 'Seks' yorumu gündem oldu!

Rusya-Ukrayna arasındaki müzakere girişiminde yeni gelişme! Ukrayna duyurdu, Rusya yalanladı

Rusya-Ukrayna arasındaki müzakere girişiminde yeni gelişme! Ukrayna duyurdu, Rusya yalanladı

Erzurumsporlu Aykut Demir, ''Savaşa hayır'' yazılı tişörtü giymeyi reddetti!

Erzurumsporlu Aykut Demir, ''Savaşa hayır'' yazılı tişörtü giymeyi reddetti!

Galatasaray maçına damga vurdu! Sosyal medya Ümit Öztürk'e tepki gösteriyor...

Galatasaray maçına damga vurdu! Sosyal medya Ümit Öztürk'e tepki gösteriyor...

İlginizi Çekebilir

Eski Ukrayna güzeli silah kuşandı!

Eski Ukrayna güzeli silah kuşandı!

İlhan İrem'den kötü haber!

İlhan İrem'den kötü haber!

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Kardeşi de Selena'da oynamış! Erkek kardeşini görenler "Hiç benzemiyor" dedi

Kardeşi de Selena'da oynamış! Erkek kardeşini görenler "Hiç benzemiyor" dedi

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.