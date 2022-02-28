Survivor Sema Aydemir, TV 8'in sevilen yarışması Survivor'ın 2022 sezonunun en iddialı yarışmacılarından biri. Yarışmanın sıkı takipçileri tarafından internette en çok sorgulanan isimler arasında yar alan Sema Aydemir merak konusu oldu. Survivor'ı izleyen vatandaşlar Survivor Sema Aydemir kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Evli mi? Survivor Sema ile Seda ile ikiz kardeş mi? soru ve konu başlıklarını internette araştırıyor. Survivor Sema Aydemir'in biyografisi ile yarışmadaki serüvenine haberimizde yer verdik.

SURVİVOR SEMA AYDEMİR KİMDİR?

Survivor Sema Aydemir, 17 Ağustos 1985 yılında Bursa'da doğdu. 3 kız kardeşi olan Sema Aydemir'in ikizi Seda Ocak da bu kız aynı yarışmada olacak. 1.70 boyunda olan iddialı yarışmacının kilosu ise 63'tür.

2012 Londra Olimpiyatları'nda 4x400 metre bayrak yarışına çıkan Sema Aydemir; Pınar Saka, Birsen Bekgöz, Meliz Redif birlikte mücadele vermiştir.

Survivor 2017 ve Survivor 2018 All Star'da mücadele veren Sema Aydemir, olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmiş başarılı bir atlettir. Sema Aydemir Survivor 2022 All Star'da da yarışmaktadır.

SEMA AYDEMİR NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

35 yaşındaki ünlü sporcu Sema Aydemir, Bursa'da dünyaya geldi. Survivor 2022 All Star'da dokunulmazlık ve ödül oyunlarındaki performansıyla adından söz ettiren Aydemir, İstanbul'da yaşamaktadır.

SEMA AYDEMİR EVLİ Mİ?

Sema Aydemir, Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile evlenmiş ve 2016 yılında boşanmıştır. Bu evlilikten Ali isminde bir çocuğu vardır.

SURVİVOR SEDA KİMDİR?

17 Ağustos 1985 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen ve Bursa Kız Lisesi'nden mezun olmuş olan Seda Ocak, sırasıyla anaokulu öğretmenliği ve spor yönetimini bitirmiştir. Rumeli Üniversitesi'nde spor danışmanlığı yapmakta olan Seda Ocak, evlidir ve 2 çocuk annesidir. Spor yaşamına 10 yaşındayken atlet olarak 100 metre engelli olarak başlangıç yapmıştır. Milli takımda Balkan Şampiyonu olmasının ardından sporu bırakmıştır.

Survivor yarışmasına daha önce katılmış olan Sema Aydemir'in ikiz kardeşi olan Seda Ocak, Survivor'a katılması ile ilgili olarak ise şu sözleri yayınlamıştır:

"Survivor'a hazırlık aşamasında günde 2 antrenman yaptık. Zorlandık ama değdi. Gözümün kara olmasının parkurlarda işe yarayacağını düşünüyorum. Canım tatlı değildir, hırsıma da güveniyorum."

