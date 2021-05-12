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Survivor Sergen kimdir? Survivor 2021'den elenen Sergen Bayar kaç yaşında, ne iş yapıyor ve nereli?

12.05.2021 01:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'den elenen son yarışmacı Sergen Bayar oldu. Survivor 2021’e yedeklerden katılan Sergen Bayar, başarılı bir performans göstermiş ve birçok defa parkur rekoru kırmıştı. Ünlüler takımında başlayan ve daha sonra mavi takıma geçen Survivor Sergen, çeyrek final öncesinde veda eden yarışmacı oldu. Survivor Sergen'in hayatı da izleyiciler tarafından araştırılmaya başkandı. Peki, Survivor Sergen kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Survivor Sergen kimdir? Survivor 2021'den elenen Sergen Bayar kaç yaşında, ne iş yapıyor ve nereli?

Survivor 2021’de bu hafta yarışmaya veda eden isim Sergen Bayar oldu. Survivor Sergen, yarışmaya yedeklerden gelmiş ve ünlüler takımına katılmıştı. Takımların karıştırılması sonrasında mavi takıma geçen Sergen, son ada konseyinde eleme adayı oldu ve sms oy sonuçlarına göre elenen yarışmacı oldu.

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SURVİVOR SERGEN BAYAR KİMDİR?

Survivor Sergen Bayar, 16 Eylül 1998 Balıkesir doğumludur. Ayvalıklı olduğunu belirten başarılı yarışmacı 1.80 boyunda ve 76 kilodur.

Meslek olarak antrenörlükle ilgilenen Sergen Bayar, daha öncesinde birçok amatör spor dalıyla uğraşmıştır. Enka Spor Kulübü profesyonel sprinter olan Sergen Bayar bu mesleği bırakmıştır. Tenis ve 8 senedir crossfit sporlarıyla uğraşan Sergen Bayar, düzensiz olarak da kite surf, Street workout, artistik jimnastik sporlarına da ilgi göstermiş ve uğraşmıştır. Sergen Bayar iyi derecede yüzme bilmektedir.

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SURVİVOR’A KATILMA SEBEBİ

Survivor’a katılma sebebi hakkında konuşan Sergen Bayar, antrenman yaparken bile birinin onu izlediğini görünce bundan haz duyan bir kişi olduğunu belirtiyor ve bu sebeple hemen şov yapmaya başladığını ve oyunun içinde olmayı sevdiğini açıklıyor. Her zaman oyunun içinde olmak ve oyunun içinde olan en başarılı yarışmacı olmayı istediğini belirten Sergen Bayar, bunu milyonlarca kişi izlerken yapmak istediğini belirtiyor.

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