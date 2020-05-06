Survivor sms oylaması sonuçları! Survivor 2020 5 Mayıs ünlüler ve gönüllüler sms sıralaması nasıl oldu?

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmasının 5 Mayıs Salı akşamı ekrana gelen 67. bölümünde elenen isim belli oldu. Survivor'da bu hafta Elif, Aşkım, Yunus Emre, Berkan, Yasin, Cemal Can elemeye kalan isimler oldu. Sms oylamasında en az oyu alan Aşkım ise yarışmadan elendi. Ancak bu hafta Survivor sms oylamasındaki sonuçlar şaşırtıcı oldu.

Survivor'da bu hafta gönüllüler takımında Barış ve Ardahan, ünlülerde ise Ersin ve Mert en yüksek oy alan yarışmacılar oldu. Survivor'da geçen hafta sms oylamasında 7. sırada olan gönüllülerden Ardahan bu hafta ise 2. sıraya yükseldi. Aynı şekilde Berkan ise 6. sıradan 3. sıraya çıkarken, Evrim de oylarını arttıran isimlerden oldu. Ancak haftalardır Survivor'da sms oylamasnda ilk sıralarda yer alan Cemal Can ise şaşırtıcı şekilde bu hafta 6. sıraya düştü.

Ünlülerde ise geçen hafta 6. sırada yer alan Ersin Korkut, bu hafta sms oylamasında zirvede yer aldı. İşte Survivor'da iki haftadaki sms oylaması sonuçları.

SURVIVOR 5 MAYIS 12. HAFTA SMS OYLAMASI SONUÇLARI

Gönüllüler takımı SMS sıralaması

1) Barış

2) Ardahan

3) Berkan

4) Nisa

5) Yasin

6) Cemal Can

7) Evrim