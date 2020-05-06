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Survivor sms oylaması sonuçları! Survivor 2020 5 Mayıs ünlüler ve gönüllüler sms sıralaması nasıl oldu?

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2020 01:48 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmasında 5 Mayıs Salı akşamı 12. hafta ünlüler ve gönüllüler sms sıralaması sonuçları açıklandı. Survivor'da sms oylamasında sürpriz sonuçlar ortaya çıktı. Geçen haftalarda zirvede yer alan bazı yarışmacıların oy oranlarındaki düşüş Survivor hayranlarını şaşırttı. Acun Ilıcalı da bu hafta sürpriz sonuçların olacağını duyurmuştu. Peki Survivor'da bu hafta ünlüler ve gönüllüler sms sıralaması nasıl oldu? Survivor'dan bu hafta kim elendi? En yüksek oyları kimler aldı?

Survivor sms oylaması sonuçları! Survivor 2020 5 Mayıs ünlüler ve gönüllüler sms sıralaması nasıl oldu?

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmasının 5 Mayıs Salı akşamı ekrana gelen 67. bölümünde elenen isim belli oldu. Survivor'da bu hafta Elif, Aşkım, Yunus Emre, Berkan, Yasin, Cemal Can elemeye kalan isimler oldu. Sms oylamasında en az oyu alan Aşkım ise yarışmadan elendi. Ancak bu hafta Survivor sms oylamasındaki sonuçlar şaşırtıcı oldu.

Survivor'da bu hafta gönüllüler takımında Barış ve Ardahan, ünlülerde ise Ersin ve Mert en yüksek oy alan yarışmacılar oldu. Survivor'da geçen hafta sms oylamasında 7. sırada olan gönüllülerden Ardahan bu hafta ise 2. sıraya yükseldi. Aynı şekilde Berkan ise 6. sıradan 3. sıraya çıkarken, Evrim de oylarını arttıran isimlerden oldu. Ancak haftalardır Survivor'da sms oylamasnda ilk sıralarda yer alan Cemal Can ise şaşırtıcı şekilde bu hafta 6. sıraya düştü.

Ünlülerde ise geçen hafta 6. sırada yer alan Ersin Korkut, bu hafta sms oylamasında zirvede yer aldı. İşte Survivor'da iki haftadaki sms oylaması sonuçları.

SURVIVOR 5 MAYIS 12. HAFTA SMS OYLAMASI SONUÇLARI

Gönüllüler takımı SMS sıralaması

1) Barış
2) Ardahan
3) Berkan
4) Nisa
5) Yasin
6) Cemal Can
7) Evrim

Ünlüler takımı SMS sıralaması

1) Ersin
2) Mert
3) Aycan
4) Yunus Emre
5) Elif
6) Aşkım
7) Sercan

SURVIVOR 11. HAFTA SMS OYLAMASI SONUÇLARI

Gönüllüler takımı SMS sıralaması
1) Barış
2) Cemal Can
3) Nisa
4) Evrim
5) Yasin
6) Berkan
7) Ardahan

Ünlüler takımı SMS sıralaması

1) Aycan
2) Mert
3) Elif
4) Sercan
5) Yunus Emre
6) Ersin

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