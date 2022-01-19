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Survivor Sude Burcu'yu bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı

19.01.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Sude Burcu, güzelliğiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Şimdilerde Survivor All Star 2022 sezonunun iddialı yarışmacıları arasında yer alan Burcu, cesur paylaşımlarıyla takipçilerinden tam puan aldı.

Survivor Sude Burcu'yu bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı

Survivor All Star 2022 sezonunda Gönüllüler takımında yarışan Sude Burcu, Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozlarıyla, beğeni yağmuruna tutuldu.

1996 yılında İzmir'de doğan Sude Burcu, futbol antrenörü bir baba ve pilates eğitmeni bir annenin kızı olarak dünyaya geldi.

Survivor Sude Burcu'yu bir de Instagram'da görün! Cesur pozlarına yorum yağdı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitim gören Burcu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde profesyonel olarak spor hayatını sürdürüyor. Zumba eğitmenliği de yapan Sude Burcu, 2019 yılında katıldığı Survivor Türkiye Yunanistan ile geniş kitlelerce tanınmıştı.

Survivor Sude Burcu'yu bir de Instagram'da görün! Cesur pozlarına yorum yağdı

Survivor All Star 2022 sezonuyla ekranlara geri dönen Burcu, güzelliğiyle sosyal medyada övgüye boğuldu. Instagram'da 150 bin takipçisi bulunan Burcu, bikinili paylaşımlarıyla beğeni topladı.

İşte Sude Burcu'nun Instagram pozları...

Survivor Sude Burcu'yu bir de Instagram'da görün! Cesur pozlarına yorum yağdı

Survivor Sude Burcu'yu bir de Instagram'da görün! Cesur pozlarına yorum yağdı

Survivor Sude Burcu'yu bir de Instagram'da görün! Cesur pozlarına yorum yağdı

Survivor Sude Burcu'yu bir de Instagram'da görün! Cesur pozlarına yorum yağdı

Survivor Sude Burcu'yu bir de Instagram'da görün! Cesur pozlarına yorum yağdı

Survivor Sude Burcu'yu bir de Instagram'da görün! Cesur pozlarına yorum yağdı

Survivor Sude Burcu'yu bir de Instagram'da görün! Cesur pozlarına yorum yağdı

Survivor Sude Burcu'yu bir de Instagram'da görün! Cesur pozlarına yorum yağdı

Survivor Sude Burcu'yu bir de Instagram'da görün! Cesur pozlarına yorum yağdı


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