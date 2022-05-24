Performansı ve ada yaşantısıyla Survivor'da dikkat çeken isimlerden biri olan Sude Burcu'nın yaşamı araştırılmaya başlandı. Mert Öcal ile yaşadığı ilişkiyle Survivor'un başlarında magazin gündeminden düşmeyen Sude Burcu, eleme potasına girdi. Peki Survivor Sude kimdir? Sude Burcu kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

SURVİVOR SUDE BURCU KİMDİR?

11 Mayıs 1996 yılında İzmir'de dünyaya gelen Sude Burcu, tekvandocudur. Babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmenidir. Kendisi gibi tekvadocu 2 kız kardeşi vardır. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sude Burcu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde spor hayatına profesyonel olarak devam ediyor. Zumba eğitmenliği de yapan Sude Burcu 1.66 boyunda ve 57 kilodur. 2 kez Avrupa 3'lüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu vardır.



