Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Sorulan sorulardan biri de Survivor'ın en güzel kadınının kim olduğuydu. İşte detaylar...

Survivor anketleri bakın ne diyor!

1 / 13 Çıkan sonuçlara göre; Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını ‘Damla Can’ oldu! ‘Sizce Survivor tarihinin en güzel kızı kimdir?’ sorusunu yanıtlayan 1.963 kişinin %37’si ‘Damla Can’.

2 / 13 %12.1’i Serenay Aktaş,

3 / 13 %12’si Almeda Abazi,

4 / 13 %10.9’u Berna Keklikliler,

5 / 13 %7.4’ü Tuğçe Melis Demir,

6 / 13 %5.9’u Fatmagül Fakı,

7 / 13 %5’i ‘Müge Üzel,

8 / 13 %4.1’i Ezgi Avcı,

9 / 13 %3.3’ü ‘Merve Oflaz,

10 / 13 ve %2.5’i Yağmur Banda cevabını verdi.

11 / 13 ‘Survivor 2018’in en başarılı kadın oyuncusu sizce kim?’ sorusuna 14.792 kişi cevap verdi ve insanların %27.9’u ‘Damla’ dedi. Bu seçeneği %25’lik oranla ‘Sema’, %19.3’lük oranla ‘Nagihan’, %10.9’luk oranla ‘Merve’ takip ederken ‘Yağmur’ %4.4, ‘Funda’ %4.1’, ‘Birsen’ %3, ‘Elif’ %2.1, ‘Sahra’ %2 ve ‘Nevin’ %1.3’lük oranla geride kalan isimler oldu.

12 / 13 ‘Survivor 2018'in erkek yarışmacılarından kimleri destekliyorsunuz?’ anketi sonuçlandı ve katılan 15.812 kişinin %22’si ‘Adem Kılıççı’ cevabını verdi.