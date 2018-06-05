Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Sorulan sorulardan biri de Survivor'ın en güzel kadınının kim olduğuydu.
İşte detaylar...
Survivor anketleri bakın ne diyor!
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Çıkan sonuçlara göre; Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını ‘Damla Can’ oldu! ‘Sizce Survivor tarihinin en güzel kızı kimdir?’ sorusunu yanıtlayan 1.963 kişinin %37’si ‘Damla Can’.
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%12.1’i Serenay Aktaş,
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%12’si Almeda Abazi,
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%10.9’u Berna Keklikliler,
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%7.4’ü Tuğçe Melis Demir,
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%5.9’u Fatmagül Fakı,
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%3.3’ü ‘Merve Oflaz,
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ve %2.5’i Yağmur Banda cevabını verdi.
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‘Survivor 2018’in en başarılı kadın oyuncusu sizce kim?’ sorusuna 14.792 kişi cevap verdi ve insanların %27.9’u ‘Damla’ dedi. Bu seçeneği %25’lik oranla ‘Sema’, %19.3’lük oranla ‘Nagihan’, %10.9’luk oranla ‘Merve’ takip ederken ‘Yağmur’ %4.4, ‘Funda’ %4.1’, ‘Birsen’ %3, ‘Elif’ %2.1, ‘Sahra’ %2 ve ‘Nevin’ %1.3’lük oranla geride kalan isimler oldu.
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‘Survivor 2018'in erkek yarışmacılarından kimleri destekliyorsunuz?’ anketi sonuçlandı ve katılan 15.812 kişinin %22’si ‘Adem Kılıççı’ cevabını verdi.
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Öte yandan 1.218 kişi tarafından oylanan ‘Turabi ile Adem kavgasında kim haklıydı?’ anketi sonuçlandı. İnsanların %61.7’si ‘Adem’ derken %38.3’ü Turabi’ dedi.‘Survivor tarihinde iki kez şampiyon olan Turabi'nin yarışmaya 3.kez katılmasını doğru buluyor musunuz?’ anketi 6.436 kişi tarafından oylandı ve bu kişilerin %74’ü ‘Hayır’ cevabını, %26’lık kısmı ise ‘Evet’ cevabını verdi.
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