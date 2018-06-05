MAGAZİN

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.06.2018 15:31 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en çok oy kullanılan sosyal anket platformu www.poltio.com, kullanıcıları tarafından sorulan ve toplam 54.212 kez yanıtlanan soruların sonuçlarını analiz ederek Türkiye’nin Survivor ile ilgili bakış açısını ortaya serdi.

Sorulan sorulardan biri de Survivor'ın en güzel kadınının kim olduğuydu.

İşte detaylar...

Survivor anketleri bakın ne diyor!

1 / 13

Çıkan sonuçlara göre; Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını ‘Damla Can’ oldu! ‘Sizce Survivor tarihinin en güzel kızı kimdir?’ sorusunu yanıtlayan 1.963 kişinin %37’si ‘Damla Can’.
2 / 13

%12.1’i Serenay Aktaş,
3 / 13

%12’si Almeda Abazi,
4 / 13

%10.9’u Berna Keklikliler,
5 / 13

%7.4’ü Tuğçe Melis Demir,
6 / 13

%5.9’u Fatmagül Fakı,
7 / 13

%5’i ‘Müge Üzel,
8 / 13

%4.1’i Ezgi Avcı,
9 / 13

%3.3’ü ‘Merve Oflaz,
10 / 13

ve %2.5’i Yağmur Banda cevabını verdi.
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‘Survivor 2018’in en başarılı kadın oyuncusu sizce kim?’ sorusuna 14.792 kişi cevap verdi ve insanların %27.9’u ‘Damla’ dedi. Bu seçeneği %25’lik oranla ‘Sema’, %19.3’lük oranla ‘Nagihan’, %10.9’luk oranla ‘Merve’ takip ederken ‘Yağmur’ %4.4, ‘Funda’ %4.1’, ‘Birsen’ %3, ‘Elif’ %2.1, ‘Sahra’ %2 ve ‘Nevin’ %1.3’lük oranla geride kalan isimler oldu.
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‘Survivor 2018'in erkek yarışmacılarından kimleri destekliyorsunuz?’ anketi sonuçlandı ve katılan 15.812 kişinin %22’si ‘Adem Kılıççı’ cevabını verdi.
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Öte yandan 1.218 kişi tarafından oylanan ‘Turabi ile Adem kavgasında kim haklıydı?’ anketi sonuçlandı. İnsanların %61.7’si ‘Adem’ derken %38.3’ü Turabi’ dedi.‘Survivor tarihinde iki kez şampiyon olan Turabi'nin yarışmaya 3.kez katılmasını doğru buluyor musunuz?’ anketi 6.436 kişi tarafından oylandı ve bu kişilerin %74’ü ‘Hayır’ cevabını, %26’lık kısmı ise ‘Evet’ cevabını verdi.
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