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Survivor Tuğçe Melis Demir'in değişimi görenleri şaşırttı! Ünlü yarışmacı pozlarıyla büyüledi

09.09.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın eski yarışmacılarından Tuğçe Melis Demir, Survivor 2017 sezonunun iddialı yarışmacılarından biriydi. Ünlü isim estetik operasyonların ardından adeta bambaşka biri oldu.

Survivor Tuğçe Melis Demir'in değişimi görenleri şaşırttı! Ünlü yarışmacı pozlarıyla büyüledi

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın eski yarışmacılarından Tuğçe Melis Demir'in son hali görenleri şaşırtıyor. Demir, Survivor'ın 2017 sezonunda yarışmış ve oyunlardaki mücadelesi ile çokça dikkat çekmişti. Tuğçe Melis'in, son görüntüsünü görenler ise ünlü yarışmacıyı tanımakta zorlandı.

SURVİVOR TUĞÇE MELİS DEMİR'İN DEĞİŞİMİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI!

Survivor 2017'de Gönüllüler takımında yer alan eski yarışmacılardan biri olan Melis'in sosyal medya hesabı Instagram'da 200 binden fazla takipçisi bulunuyor.

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Instagram'ı da oldukça aktif şekilde kullanan Demir, güzelliğiyle takipçilerini büyülüyor.

Demir'in Buz Hokeyi sporuyla ilgilendiği ve bu branşta profesyonel bir kimliğe sahip olduğu da biliniyor.

İşte Survivor'da gösterdiği mücadelesiyle çokça dikkat çeken Tuğçe Melis Demir'in son hali...

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