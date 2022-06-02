Survivor Tuğçe Melis Demir'in son halini gören tanıyamadı! Estetik sonrası bambaşka birine dönüştü

Eski Survivor yarışmacılarının son halleri zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor. Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor'ın eski yarışmacılarından biri güzelliğiyle çokça konuşulan Tuğçe Melis Demir'di. Demir'in seneler sonraki hali şaşırttı.

SURVIVOR TUĞÇE MELİS DEMİR'İN SON HALİNİ GÖREN TANIYAMADI!

Survivor 2017'nin iddialı yarışmacılarından olan Tuğçe Melis Demir, geçirdiği estetik operasyonlar sonrasında adeta bambaşka biri oldu.

Oyunlardaki mücadelesi çokça konuşulan isim, yarıştığı dönemde güzelliğiyle de ilgi odağı olmuştu.

Gönüllüler takımında yarışmış olan ve sosyal medya hesabı Instagram'da 200 binden fazla takipçisi bulunan Demir, yeni görüntüsü ise ağızları açık bıraktı.

İşte estetik uygulamasından sonra yüzünde yaşanan değişimin dikkat çektiği Survivor Tuğçe'nin son halleri...



