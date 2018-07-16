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Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.07.2018 23:28 | Son Güncelleme

Survivor'da iki kere şampiyon olan ve 3. kez katıldığı Survivor 2018'de de başarılı bir performans sergileyen Turabi Çamkıran'ın dedesi vefat etti.

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Survivor'daki perfonmasıyla büyük bir hayran kitlesi edinen Turabi Çamkıran'ın dedesi vefat etti. Çamkıran dedesinin vefatını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

"MEKANIN CENNET OLSUN DEDEM"
Dedesinin vefatını sosyal medya üzerinden duyaran Turabi Çamkıran paylaşımına, "Hayat dediğin iki kelime hoşgeldin, güle güle. Mekanın cennet olsun dedem" notunu yazdı.

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TURABİ ÇAMKIRAN KİMDİR?

1987 yılında Mersin'in Erdemli ilçesinde dünyaya gelen Turabi Çamkıran, aslen Kahramanmaraşlıdır. Meslek olarak da terzilik yaparak geçimini sağlayan Turabi Çamkıran, amatör olarak tekvando, box ve muay thai ile ilgilenmiştir.

Profesyonel olarak “Muay Thai” yerinde öğrenme isteği ile Tayland’a gitti. Burada yerinde eğitim ile teknik ve fiziğini geliştirerek dövüşçüye dönüştü. Aynı zaman da MMA (kafes dövüşü) maçlarında da birçok ülkede müsabakalara katıldı.

Hiphop Street Dans haricinde Break Dans ve birçok farklı dans türünü başarı ile yapan Turabi Çamkıran, 2008 yılında "Benimle Dans Eder Misin" adlı yarışmaya katıldı. 2013 yılında Acun Ilıcalı’nın hazırladığı ve jüri üyeliğinde Acun Ilıcalı, Hülya Avşar ve Eser Yenenler’in olduğu “Yetenek Sizsiniz Türkiye” adlı yarışmada da boy gösteren Çamkıran, 2014 yılında katıldığı Survivor'da sezonu şampiyon olarak tamamladı. Ardından 2015 yılında Survivor All Star’a katılan Çamkıran, yine birincilik koltuğunda yer aldı.

"Kertenkele" adlı televizyon dizisinin oyuncu kadrosuna 52. bölümden itibaren dahil olan Turabi Çamkıran bu dizide Timur Acar, Dilşad Şimşek, Şemsi İnkaya, Sinan Çalışkanoğlu, Sera Tokdemir, Umut Oğuz, Mehtap Bayri, Eda Özerkan, Selahattin Taşdöğen, Gafur Uzuner ile birlikte rol aldı. 2018 yılında 3. defa Survivor kadrosuna dahil olan Turabi Çamkıran, "3 benim uğurlu sayım, neden 3’te 3 olmasın" sözleriyle ne kadar iddialı olduğunu gösterdi.

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