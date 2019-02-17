Survivor Türkiye-Yunanistan bitiyor mu?

Survivor Türkiye Yunanistan formatının yayından kaldırılacağı iddia ediliyor. 2019 Survivor beklenen patlamayı yapamadı. Survivor Türkiye Yunanistan formatı resmen bitiyor mu?

İddialara göre Survivor Türkiye Yunanistan resmen final yaparak yayından kaldırılıyor. 1 Mart tarihinde Survivor 2019 tekrar başlayacak. TV8 ekranların en çok ekmek yediren işi olan Survivor beklenen patlamayı yapamadı.

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan formatı iki ülkeden de beklenen ilgiyi görmedi. Yunanistan da Survivor 2019 Türkiye Yunanistan’ın yayınlandığı Skai TV reytingleri çok kötü olunca yarışma programını 1 Mart 2019 tarihinde yayından kaldırmaya karar verdi.

SURVİVOR ÜNLÜLER-GÖNÜLLÜLER Mİ OLACAK?

iddialara göre Acun Ilıcalı, bu süreçte 15 gün içinde Ünlüler takımı kurabilirse Survivor formatı Ünlüler Gönüllüler olacak. Böylelikle Survivor formatı şu anki yarışmacılar Ünlüler, diğer yarışmacılar Gönüllüler olarak devam edecek.