MAGAZİN

Survivor Türkiye-Yunanistan bitiyor mu?

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.02.2019 14:09 | Son Güncelleme

Survivor Türkiye-Yunanistan formatının yayından kaldırılacağı yerine yine Survivor’ın Ünlüler-Gönüllüler takımlarıyla tekrar başlayacağı iddia edildi. Acun Ilıcalı henüz sosyal medyada gündem olan bu iddia ile ilgili bir açıklama yapmadı.

Survivor Türkiye-Yunanistan bitiyor mu?

Survivor Türkiye Yunanistan formatının yayından kaldırılacağı iddia ediliyor. 2019 Survivor beklenen patlamayı yapamadı. Survivor Türkiye Yunanistan formatı resmen bitiyor mu?

İddialara göre Survivor Türkiye Yunanistan resmen final yaparak yayından kaldırılıyor. 1 Mart tarihinde Survivor 2019 tekrar başlayacak. TV8 ekranların en çok ekmek yediren işi olan Survivor beklenen patlamayı yapamadı.

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan formatı iki ülkeden de beklenen ilgiyi görmedi. Yunanistan da Survivor 2019 Türkiye Yunanistan’ın yayınlandığı Skai TV reytingleri çok kötü olunca yarışma programını 1 Mart 2019 tarihinde yayından kaldırmaya karar verdi.

Demet Akalın'dan Survivor eleştirisi: Son 10 yılın en kötüleriDemet Akalın'dan Survivor eleştirisi: Son 10 yılın en kötüleri

SURVİVOR ÜNLÜLER-GÖNÜLLÜLER Mİ OLACAK?

iddialara göre Acun Ilıcalı, bu süreçte 15 gün içinde Ünlüler takımı kurabilirse Survivor formatı Ünlüler Gönüllüler olacak. Böylelikle Survivor formatı şu anki yarışmacılar Ünlüler, diğer yarışmacılar Gönüllüler olarak devam edecek.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
survivor türkiye yunanistan Survivor Türkiye Survivor’ın Ünlüler-Gönüllüler

En Çok Okunan Haberler

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!

Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!

Meteoroloji sitesinden duyurdu! O bölgelere uyarı geldi

Meteoroloji sitesinden duyurdu! O bölgelere uyarı geldi

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Gomis çılgınlığı sürüyor! Durdurulamıyor

Gomis çılgınlığı sürüyor! Durdurulamıyor

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Çağla Şıkel’den Alişan’ın bebeğine ziyaret

Çağla Şıkel’den Alişan’ın bebeğine ziyaret

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Gecelere aktı! Frikik önlemi...

Gecelere aktı! Frikik önlemi...

'Kanser olacağım ama kilo almayacağım!'

'Kanser olacağım ama kilo almayacağım!'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Orhan Gencebay domuz gribi oldu

Orhan Gencebay hastanede tedavi görüyor

Bade İşçil ve Gökçe Bahadır'ın eski sevgilisi aşk mı yaşıyor?

Gökçe'nin eski sevgilisiyle mi? Bade'den jet açıklama

Paris Hilton altın soslu pastasını ayaklarıyla ezdi

Altın soslu pastasının üstüne çıkıp tepindi

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi DJ Guido merak etti: Enişte ne demek?

Yeni sevgili merak etti: Enişte ne demek?

Taverna müziğinin usta ismi Metin Kaya yaşamını yitirdi

Usta sanatçı vefat etti!

Eser Yenenler'den Berfu Yıldız'a yeni 'tektaş'

Yüzük olay olmuştu! Eser'den bomba paylaşım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.