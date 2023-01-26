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Survivor Walison kimdir, nereli? Survivor 2023 gönüller yarışmacısı MasterChef Walison kaç yaşında, eşi kim?

26.01.2023 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Walison Fonseca yarışmanın gönüllüler kadrosunda yer alıyor. Tanıdık bir isim olan Walison daha önce 20220 MasterChef yemek yarışmasına katılmıştı. Survivor yarışmasının seyircileri Walison Fonseca hakkında bazı detayları araştırıyorlar. Peki, Survivor Walison kimdir, nereli? Survivor 2023 gönüller yarışmacısı MasterChef Walison kaç yaşında, eşi kim?

Survivor Walison kimdir, nereli? Survivor 2023 gönüller yarışmacısı MasterChef Walison kaç yaşında, eşi kim?

Walison Fonseca, aslen Brezilyalıdır. Survivor'un gönüllüler takımında yer alan Walison Fonseca daha önce MasterChef'te karşımıza çıktı. Survivor Walison hakkında merak edilen sorular hızla araştırılıyor. İşte Survivor 2023 Walison Fonseca hakkında merak edilen soruların yanıtları...

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SURVİVOR WALİSON KİMDİR?

Walison Fonseca, 34 yaşındadır ve Brezilya doğumludur. 3 yıldır Türkiye’de bulunmasına rağmen Türkçeyi oldukça iyi konuşuyor. Aktörlük ve oyunculuk yapan Fonseca 2020 MasterChef yarışmasında da yarışmacı olarak yer almıştı.

walison

Survivor 2023 yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşinin ismi ise Melisa Pınar'dır. Walison’un eşi Melisa Pınar NLP uzmanı ve yaşam koçudur.

Walison eşi

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TV8 gönül yaşında

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