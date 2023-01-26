Survivor Walison kimdir, nereli? Survivor 2023 gönüller yarışmacısı MasterChef Walison kaç yaşında, eşi kim?

Walison Fonseca, aslen Brezilyalıdır. Survivor'un gönüllüler takımında yer alan Walison Fonseca daha önce MasterChef'te karşımıza çıktı. Survivor Walison hakkında merak edilen sorular hızla araştırılıyor. İşte Survivor 2023 Walison Fonseca hakkında merak edilen soruların yanıtları...
Walison Fonseca, 34 yaşındadır ve Brezilya doğumludur. 3 yıldır Türkiye’de bulunmasına rağmen Türkçeyi oldukça iyi konuşuyor. Aktörlük ve oyunculuk yapan Fonseca 2020 MasterChef yarışmasında da yarışmacı olarak yer almıştı.
Survivor 2023 yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşinin ismi ise Melisa Pınar'dır. Walison’un eşi Melisa Pınar NLP uzmanı ve yaşam koçudur.