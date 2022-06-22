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Survivor Yağmur Banda bikinili poz verdi! "Su gibi"

22.06.2022 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yağmur Banda, Survivor All Star 2022'ye veda etmesinin ardından sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde adından söz ettirmeye başladı. Tatil molası veren Banda, pozlarıyla takipçilerinden beğeni topladı.

Survivor Yağmur Banda bikinili poz verdi! "Su gibi"

Survivor'da arkadaşlık ilişkileriyle dikkat çeken yarışmacılardan biri olan Yağmur Banda, şimdilerde iddialı pozlarıyla gündemden düşmüyor. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken eski yarışmacı, bikinili poz verdi.

YAĞMUR BANDA'DAN BİKİNİLİ POZ

Survivor 2022'nin dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Yağmur Banda, tatil pozlarına tam gaz devam ediyor.

Survivor Yağmur Banda bikinili poz verdi!

Bikinili pozunu paylaşan Banda, düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

Survivor Yağmur Banda bikinili poz verdi!

Takipçileri o poza, "Su gibi", "Kusursuz güzellik" gibi yorumlar yaptı.

Survivor Yağmur Banda bikinili poz verdi!

Instagram'ı aktif olarak kullanan Yağmur Banda'nın 212 bin takipçisi bulunuyor.

Survivor Yağmur Banda bikinili poz verdi!

1998 doğumlu Yağmur Banda'nın tekvandoda dereceleri bulunuyor.

Survivor Yağmur Banda bikinili poz verdi!

Survivor Yağmur Banda bikinili poz verdi!

Survivor Yağmur Banda bikinili poz verdi!

Survivor Yağmur Banda bikinili poz verdi!

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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor
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