Survivor Yağmur Banda bikinili poz verdi! "Su gibi"

Survivor'da arkadaşlık ilişkileriyle dikkat çeken yarışmacılardan biri olan Yağmur Banda, şimdilerde iddialı pozlarıyla gündemden düşmüyor. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken eski yarışmacı, bikinili poz verdi.

YAĞMUR BANDA'DAN BİKİNİLİ POZ

Survivor 2022'nin dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Yağmur Banda, tatil pozlarına tam gaz devam ediyor.

Bikinili pozunu paylaşan Banda, düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

Takipçileri o poza, "Su gibi", "Kusursuz güzellik" gibi yorumlar yaptı.

Instagram'ı aktif olarak kullanan Yağmur Banda'nın 212 bin takipçisi bulunuyor.

1998 doğumlu Yağmur Banda'nın tekvandoda dereceleri bulunuyor.





