Survivor Yağmur Banda'dan olay Sude Burcu paylaşımı! "Sen elinden geleni yaptın"

Survivor 2022 yarışmasında gönüllüler takımında yer alan Yağmur Banda, geçtiğimiz haftalarda elenerek Survivor'a veda eden isim olmuştu. Yarışmada girdiği polemikler ve performansıyla izleyicilerin dikkatini çeken Yağmur Banda'nın son paylaşımı oldukça dikkat çekti.

GÖKHAN KESER PAYLAŞIMI OLAY OLMUŞTU

Yağmur Banda, yarışmadan elendikten sonra Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ''Biz el ele tutuşup Selena'yı çağıralım dedik. Bugün şansımıza Burak Hoca geldi. Bu devran döner demiştim. Keşke sizlere izlediklerinizden fazlasını gösterebilsem.'' dedi.

Banda'nın yarışmadan arkadaşı Berna Keklikler'i de etiketlediği paylaşım, aynı takımda bulunan ve anlaşamadığı arkadaşı Gökhan Keser'e gönderme olarak algılandı.

SUDE BURCU'YA DESTEK VERDİ

Survivor 2022 All Star'dadün akşam gerçekleşen eleme konseyinde, SMS sıralaması sonuçlarına göre elenen isim Sude Burcu oldu. Sude Burcu'nun elenmesinin ardından eski takım arkadaşı Yağmur Banda'dan destek paylaşımı geldi.

Banda paylaşımında, "Canım Sude. Elinden geleni yaptın. Kendi hayatına dönüyorsun şimdi. Hayat sana güzellikler getirsin" ifadelerinde bulundu.

