Survivor Yağmur Banda mini elbisesiyle çömelerek poz verdi! "Taş mısın?"

Survivor All Star 2022'de parkur performansı ve ada yaşantısıyla dikkat çeken Yağmur Banda son zamanlarda sosyal medya fenomenlerini aratmayacak türden pozlarını paylaşıyor.

ÇÖMELEREK POZ VERDİ

Adeta sosyal medya fenomenlerinden biri olan eski Survivor yarışmacısı Yağmur Banda, çömelerek poz verdi.

Banda'nın mini elbiseli pozuna takipçileri sessiz kalmadı.

Banda o pozuyla Marilyn Monroe ve Hailey Bieber'a benzetildi.

Takipçileri o poza, "Taş mısın?", "Harikasın" gibi yorumlar yaptı.

Geçtiğimiz günlerde mavi elbisesiyle sırt dekolteli poz veren Banda, dövmesiyle dikkat çekmişti.





