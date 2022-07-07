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Survivor Yağmur Banda mini elbisesiyle çömelerek poz verdi! "Taş mısın?"

07.07.2022 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022 sezonuyla popülerliğini geri kazanan Yağmur Banda sosyal medya paylaşımlarıyla göz önünde bulunuyor. İddialı pozlarıyla adından söz ettiren Banda bu defa mini elbiseli pozuyla gündeme geldi.

Survivor Yağmur Banda mini elbisesiyle çömelerek poz verdi! "Taş mısın?"

Survivor All Star 2022'de parkur performansı ve ada yaşantısıyla dikkat çeken Yağmur Banda son zamanlarda sosyal medya fenomenlerini aratmayacak türden pozlarını paylaşıyor.

ÇÖMELEREK POZ VERDİ

Adeta sosyal medya fenomenlerinden biri olan eski Survivor yarışmacısı Yağmur Banda, çömelerek poz verdi.

Survivor Yağmur Banda mini elbisesiyle çömelerek poz verdi!

Banda'nın mini elbiseli pozuna takipçileri sessiz kalmadı.

Survivor Yağmur Banda mini elbisesiyle çömelerek poz verdi!

Banda o pozuyla Marilyn Monroe ve Hailey Bieber'a benzetildi.

Survivor Yağmur Banda mini elbisesiyle çömelerek poz verdi!

Takipçileri o poza, "Taş mısın?", "Harikasın" gibi yorumlar yaptı.

Survivor Yağmur Banda mini elbisesiyle çömelerek poz verdi!

Geçtiğimiz günlerde mavi elbisesiyle sırt dekolteli poz veren Banda, dövmesiyle dikkat çekmişti.

Survivor Yağmur Banda mini elbisesiyle çömelerek poz verdi!

Survivor Yağmur Banda mini elbisesiyle çömelerek poz verdi!

Survivor Yağmur Banda mini elbisesiyle çömelerek poz verdi!

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Anahtar Kelimeler:
survivor yağmur banda
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