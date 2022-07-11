Survivor Yağmur Banda sütyensiz kombiniyle takipçilerini büyüledi! Derin göğüs dekoltesi olay oldu...

Survivor 2022 All Star yarışmasında gönüllüler takımında yer alan Yağmur Banda, cesur pozlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Hemen hemen her gün yeni bir dekolteli pozuyla gündeme gelen güzel yarışmacı, son olarak sütyensiz kombiniyle dikkat çekti.

SÜTYENSİZ POZUYLA GÖZ KAMAŞTIRDI

Instagram hesabından düzenli olarak paylaşımda bulunan güzel yarışmacı Yağmur Banda, Survivor sonrasında adeta fenomen bir isim haline geldi.

Cesur pozlarıyla sürekli takipçilerinin karşısına çıkan Banda, son olarak siyah derin göğüs dekolteli elbisesini sütyensiz giymeyi tercih etti. Güzel yarışmacının o pozu herkesi büyüledi.

BEYAZ ELBİSESİYLE DEKOLTELİ POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yeni pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Yağmur Banda, beyaz elbisesiyle adeta döktürdü.

Derin göğüs dekolteli elbisesiyle pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Yağmur Banda, adeta güzelliğiyle göz kamaştırdı.

İşte Yağmur Banda'nın Instagram pozları;





