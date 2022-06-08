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Survivor Yağmur Banda sütyensiz pozuyla nefes kesti! "Güzelliğin vücut bulmuş hali"

08.06.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star yarışmasında bu yıl gönüllüler takımında yarışan ve güzelliğiyle baş döndüren isimler arasında yer alan Yağmur Banda, elendikten sonra yaptığı cesur paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Bikinili pozlarından sonra şimdi de sütyensiz mini etekli bir pozunu paylaşan güzel yarışmacı, takipçilerinin nefesini kesti.

Survivor Yağmur Banda sütyensiz pozuyla nefes kesti! "Güzelliğin vücut bulmuş hali"

Survivor yarışmasından geçtiğimiz haftalarda elenen ve döndükten sonra kişisel bakımına özen gösteren Yağmur Banda, paylaşımlarıyla herkesi mest etmeye devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde bikinili bir pozunu paylaşıp vücudunun düzgünlüğüyle dikkat çeken Banda, son paylaşımıyla adeta takipçilerini büyüledi.

BİKİNİLİ POZU VE FİZİĞİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bikinili pozlarını paylaşan güzel yarışmacı, takipçilerinden tam not almıştı. Düzgün fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken Yağmur Banda'nın fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum gelmişti.

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Bazı takipçileri "Ne vücut varmış sende abla" gibisinden yorumlarda bulunmuş ve şaşkınlıklarını dile getirmişti.

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SÜTYENSİZ POZU OLAY YARATTI

Son olarak 'Bu ışıltılı hayatı ben seçmedim' sözleriyle sütyensiz bir pozunu Instagram hesabından paylaşan güzel yarışmacı, takipçilerinin ağızlarını açık bıraktı.

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Nefes kesen güzelliği ve muhteşem fiziğiyle dikkat çeken Banda'nın paylaşımı adeta yorum yağmuruna tutuldu.

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survivor Instagram
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