Survivor Yağmur Banda sütyensiz pozuyla nefes kesti! "Güzelliğin vücut bulmuş hali"

Survivor yarışmasından geçtiğimiz haftalarda elenen ve döndükten sonra kişisel bakımına özen gösteren Yağmur Banda, paylaşımlarıyla herkesi mest etmeye devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde bikinili bir pozunu paylaşıp vücudunun düzgünlüğüyle dikkat çeken Banda, son paylaşımıyla adeta takipçilerini büyüledi.
Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bikinili pozlarını paylaşan güzel yarışmacı, takipçilerinden tam not almıştı. Düzgün fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken Yağmur Banda'nın fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum gelmişti.
Bazı takipçileri "Ne vücut varmış sende abla" gibisinden yorumlarda bulunmuş ve şaşkınlıklarını dile getirmişti.
Son olarak 'Bu ışıltılı hayatı ben seçmedim' sözleriyle sütyensiz bir pozunu Instagram hesabından paylaşan güzel yarışmacı, takipçilerinin ağızlarını açık bıraktı.
Nefes kesen güzelliği ve muhteşem fiziğiyle dikkat çeken Banda'nın paylaşımı adeta yorum yağmuruna tutuldu.
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