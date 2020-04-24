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Survivor yarışmacıları ve Acun Ilıcalı 23 Nisan coşkusunu Dominik'te yaşadı! Canlı yayında İstiklal Marşı okundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2020 00:42 | Son Güncelleme

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmacıları, 23 Nisan coşkusunu Dominik'te yaşadı. Dominik'ten canlı yayınla bağlantı yapan Acun Ilıcalı ve Survivor yarışmacıları, 23 Nisan coşkusunu İstiklal Marşı okuyarak taçlandırdı.

Survivor yarışmacıları ve Acun Ilıcalı 23 Nisan coşkusunu Dominik'te yaşadı! Canlı yayında İstiklal Marşı okundu

Acun Ilıcalı, Survivor'da bir ilke imza atarak yarışmacılarla birlikte Dominik'ten canlı yayın yaptı. TV'de hafta sonu yayınlanacak olan dokunulmazlık oyunu çekimleri öncesinde Acun Ilıcalı ve yarışmacılar ellerinde Türk bayraklarıyla seyirci karşısına çıktı.

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CANLI YAYINDA İSTİKLAL MARŞI OKUDULAR

Koronavirüs nedeniyle tüm Türkiye balkonlardan ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı hep birlikte okudu. Acun Ilıcalı da Survivor yarışmacıları ve yapım ekibinin çocuklarıyla birlikte Dominik'ten yaptığı canlı yayınla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusuna ortak oldu.

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Acun Ilıcalı, Survivor 2020 yarışmacılarıyla birlikte çocukları da bu coşkuya ortak ederek hep bir ağızdan İstiklal Marşımızı seslendirdi ve mesajlarını ülkemize iletti.


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Anahtar Kelimeler:
Survivor, 23 nisan, Survivor 2020, istiklal marşı, Acun Ilıcalı,

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