Survivor yarışmacılarını toplamıştı! TRT 1'in yeni dizisinde flaş gelişme

Anıl Tetik: Survivor'a katılıp oyunculuk deneyimini pekiştiren bir diğer isim ise Anıl Tetik. Yakışıklı oyuncu da TRT 1'in dizisine dahil oldu. Aslında bir motor sporcusu olan Anıl Tetik, 2012 yılında kariyerini sonlandırıp Survivor'a katıldı. Bir süre oyunculuk eğitimleri alan Tetik, Hayat Bazen Tatlıdır ile karşımıza çıktı.

Vildan Atasever'in rolüne hazırlanmak için bir kuaförde özel eğitim de aldığı dizinin senaryosunu ise Meriç Demiray, Banu Tezcan ve Elif Asılkefeli kaleme alıyor. İşte Tek Yürek dizisinin oyuncu kadrosu;

Tayanç Ayaydın'ın buz hokeyi takımının koçu Mahir rolüne hayat verdiği dizide Vildan Atasever ise Mahir'in aşık olduğu mahalle kuaförü İlknur rolünü canlandırıyor.

Son gelen habere göre Vildan Atasever, Tayanç Ayaydın, Hilmi Cem İntepe ve Anıl Tetik gibi ünlü isimleri buluşturan dizinin adı "Tek Yürek" olarak değiştirildi.

Yeni sezonda Diriliş Ertuğrul, Kalk Gidelim, Payitaht Abdülhamid ve Mehmetçik Kutül Amare gibi birçok başarılı projeyi izleyici ile buluşturan TRT 1, yeni dizisi 'Sıfır Noktası' için de tam gaz çalışmalara devam ederken merakla beklenen dizide dikkat çeken bir değişiklik yaşandı.

Hilmicem İntepe: Survivor 2013 ve 2017'nin şampiyonu Hilmicem İntepe de Sıfır Noktası dizinin kadrosuna dahil oldu. Survivor ile tanınan, ardından birçok projede yer alan Hilmicem, son olarak Hürkuş adlı filmle sinemada karşımıza çıktı.

Tayanç Ayaydın: Ekranlara 'Aliye' dizisiyle giriş yapan yakışıklı oyuncu, son dönemde değişik tarzıyla dikkat çekiyor. Saçlarını kazıtan ve zayıflığı ile fark edilen oyuncu da Sıfır Noktası adlı dizide rol alacak.

