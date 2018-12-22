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Survivor yarışmacılarını toplamıştı! TRT 1'in yeni dizisinde flaş gelişme

DİZİ HABERLERİ  | 22.12.2018 09:49 | Son Güncelleme

TRT 1'in Tayanç Ayaydın ve Vildan Atasever'in yanı sıra Survivor yarışmacılarını da kadrosunda bulunduran yeni dizisi için flaş bir karar alındı.

Survivor yarışmacılarını toplamıştı! TRT 1'in yeni dizisinde flaş gelişme

Yeni sezonda Diriliş Ertuğrul, Kalk Gidelim, Payitaht Abdülhamid ve Mehmetçik Kutül Amare gibi birçok başarılı projeyi izleyici ile buluşturan TRT 1, yeni dizisi 'Sıfır Noktası' için de tam gaz çalışmalara devam ederken merakla beklenen dizide dikkat çeken bir değişiklik yaşandı.

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Zeytinburnu'nda gençlerden oluşan bir buz hokeyi takımının gerçek başarı hikâyesini ekrana getiren Degas Film imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin oturuyor.

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Son gelen habere göre Vildan Atasever, Tayanç Ayaydın, Hilmi Cem İntepe ve Anıl Tetik gibi ünlü isimleri buluşturan dizinin adı "Tek Yürek" olarak değiştirildi.

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Tayanç Ayaydın'ın buz hokeyi takımının koçu Mahir rolüne hayat verdiği dizide Vildan Atasever ise Mahir'in aşık olduğu mahalle kuaförü İlknur rolünü canlandırıyor.

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Vildan Atasever'in rolüne hazırlanmak için bir kuaförde özel eğitim de aldığı dizinin senaryosunu ise Meriç Demiray, Banu Tezcan ve Elif Asılkefeli kaleme alıyor. İşte Tek Yürek dizisinin oyuncu kadrosu;

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Anıl Tetik: Survivor'a katılıp oyunculuk deneyimini pekiştiren bir diğer isim ise Anıl Tetik. Yakışıklı oyuncu da TRT 1'in dizisine dahil oldu. Aslında bir motor sporcusu olan Anıl Tetik, 2012 yılında kariyerini sonlandırıp Survivor'a katıldı. Bir süre oyunculuk eğitimleri alan Tetik, Hayat Bazen Tatlıdır ile karşımıza çıktı.

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Hilmicem İntepe: Survivor 2013 ve 2017'nin şampiyonu Hilmicem İntepe de Sıfır Noktası dizinin kadrosuna dahil oldu. Survivor ile tanınan, ardından birçok projede yer alan Hilmicem, son olarak Hürkuş adlı filmle sinemada karşımıza çıktı.

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Tayanç Ayaydın: Ekranlara 'Aliye' dizisiyle giriş yapan yakışıklı oyuncu, son dönemde değişik tarzıyla dikkat çekiyor. Saçlarını kazıtan ve zayıflığı ile fark edilen oyuncu da Sıfır Noktası adlı dizide rol alacak.

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TRT 1 dizi Survivor sıfır noktası

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