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Survivor yarışmacısı Cansu Tuman güzelliğiyle büyüledi! Adem Kılıççı kayıtsız kalamadı

15.01.2023 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2023 kadrosunda yer alan Cansu Tuman güzelliğiyle gündem oldu. TV 8 ekranlarında yayınlanan programa katılan Tuman’ın paylaşımlarına yorum yapanlar arasında eski Survivor yarışmacılarından Adem Kılıççı da yer aldı.

Survivor yarışmacısı Cansu Tuman güzelliğiyle büyüledi! Adem Kılıççı kayıtsız kalamadı

Cansu Tuman, Survivor 2023 yarışmacıları arasında bulunuyor. Yeni bölümleri bu akşam başlayacak olan Survivor’ın Ünlüler Takımı kadrosunda yer alan Cansu Tuman adeta güzelliğiyle büyüledi.
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Tuman’ın” Öldürmeyen acı güçlendirir” yazısı ile paylaşım yaptığı fotoğrafa Adem Kılıççı, “Tamam çekirge :)” yorumunu yaptı.
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Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Arzu karakterine benzemesiyle ve başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Cansu Tuman, Yemin dizisinde canlandırdığı Feride karakteri ile büyük beğeni toplamıştı.
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Güzel oyuncu Cansu Tuman’ın rol aldığı yapımlar arasında Arka Sokaklar, Kiralık Aşk, Öğretmen, Alparslan Büyük Selçuklu, Teşkilat dizisi de bulunuyor.

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