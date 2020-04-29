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  4. Survivor yarışmacısı Gamze Aksu'ya enişte şiddeti! Hastaneye kaldırıldı

Survivor yarışmacısı Gamze Aksu'ya enişte şiddeti! Hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2020 14:06 | Son Güncelleme

31 yaşındaki oyuncu Gamze Aksu, ablasının doğum günü için gittiği aile yemeği sırasında gerginlik çıkınca, eniştesi tarafından darp edildi.

Gamze Aksu, ablasının doğum günü kutlaması için vokalist eşi Orhun Ozan ile birlikte ailesinin Sarıyer'deki evine gitti.

Gamze Aksu'ye enişte şiddeti

Evde, aile bireyleriyle birlikte abla Aksu'nun sevgilisi Özgür Küçükbaşa da vardı.
Bütün aile neşe içinde yemek yedi, eğlendi. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde iki kız kardeş arasında sözlü tartışma başladı.
Tartışmaya dahil olan enişte Özgür Küçükbaşa, "Ablanı üzüyorsun" diyerek Gamze Aksu'ya hakaret etti, ardından ünlü oyuncuyu kolundan tutarak yere fırlattı..
Fenalaşan Aksu, aile bireylerinin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.
Aksu tedavi sonrası eniştesinden şikayetçi oldu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
'Survivor 2018'de Gönüllüler takımı kadrosunda yer alarak All Star yarışmacılarına karşı mücadele etme hakkı kazanan Aksu, yaşadığı sakatlık sonrası ilk haftalarda elenmişti. (MedyaRadar)
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GAMZE AKSU, Survivor, enişte, şiddet,

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