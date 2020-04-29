Survivor yarışmacısı Gamze Aksu'ya enişte şiddeti! Hastaneye kaldırıldı

Gamze Aksu, ablasının doğum günü kutlaması için vokalist eşi Orhun Ozan ile birlikte ailesinin Sarıyer'deki evine gitti.

Evde, aile bireyleriyle birlikte abla Aksu'nun sevgilisi Özgür Küçükbaşa da vardı.

Bütün aile neşe içinde yemek yedi, eğlendi. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde iki kız kardeş arasında sözlü tartışma başladı.