Sosyal medya fenomeni Kürşat Juan Survivor programı ile ekranlarda olacak. Asıl adı Ümit Kürşat Yalçınkaya olan fenomen,dağılan Juan grubu üyelerinden biridir. Peki Survivor yarışmacısı Kürşat Juan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Kürşat Juan hayatı!

KÜRŞAT JUAN KİMDİR?

5 Mayıs 1999 tarihinde dünyaya gelen Kürşat Juan İstanbul'da yaşıyor.

Videoları ilgiyle takip edilen Juan, 2019 yılında Türkiye Başarı Ödülleri’nde en iyi çıkış yapan TikToker ödülünün sahibi olmuştu. TikTok'ta 3.8 milyon takipçisi olan Yalçınkaya, sosyal medya hesaplarında aktif olarak içerik üretmeye devam ediyor. 12 yaşında ilk Youtube kanalını açan Kürşat Juan, geniş bir takipçi kitlesine sahip.

SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI

Survivor 2023 sezonunda Berdan Mardini, Ümit Erdim, Murat Eken, Zeynep Alkan, Seçkin Piriler, Cansu Tuman, Halil İbrahim Göker, Buse Plan, Alper Rende Elanur, Chaby, Aysu Keskin, Barış Telli ve Kürşat Juan gibi isimler yer alacak.



