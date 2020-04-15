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Survivor Yasin'e Acun Ilıcalı'dan Instagram müjdesi! Survivor Yasin Obuz'un resmi Instagram hesabı nedir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2020 02:45 | Son Güncelleme

Survivor 2020'nin en dikkat çeken isimlerinden olan Yasin Obuz'un Instagram hesabında Acun Medya ekibi düzenleme yaptı. Survivor'da daha önce Instagram hesabında yaşadığı sıkıntıları anlatan Yasin Obuz'a müjdeyi Acun Ilıcalı verdi. Acun, Yasin Obuz'un resmi Instagram hesabının adını da açıkladı.

Survivor Yasin'e Acun Ilıcalı'dan Instagram müjdesi! Survivor Yasin Obuz'un resmi Instagram hesabı nedir?

Survivor 2020 yeni bölümde gönüllüler takımında Yasin sonunda emeline kavuştu. MasterChef ile tanınan ardından Survivor'a katılan Yasin Obuz, Instagram hesabı ile ilgili olarak yaşadığı sorunları daha önceki ada konseylerinde dile getirmişti.

14 Nisan Salı akşamı ekrana gelen Survivor 46. bölümdeki ada konseyinde Acun Ilıcalı, Yasin’e müjdeyi verdi. Yasin hem takipçi sayısı için hem de hesap adına dair olan iki müjde karşısında sevinçten havalara uçtu. Acun Ilıcalı, "Yasin'in resmi Instagram hesabının adı artık yasinobuzofficial olarak değiştirildi. Şu an için 600 binden fazla takipçin oldu" dedi.

yasinn

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