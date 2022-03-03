Survivor yarışmacısı Yasin Obuz'un hayatı hakkında araştırmalar hız kazandı. Yasin Obuz sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Obuz'un Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunuyor. MasterChef ile adını duyuran ve Survivor ile ününe ün katan Yasin Obuz renkli kişiliği ile dikkat çekiyor. Peki Survivor Yasin kimdir? Yasin Obuz kaç yaşında ve nereli? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR YASİN KİMDİR?

21 Kasım 1988 Diyarbakır doğumlu Yasin Obuz 34 yaşındadır. Çocukluğundan beri sporla ilgilenen Obuz'un 3 kardeşi bulunuyor. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness ile uğraştı.

İlk spor lisansı 1998'de çıktı. Amatör ve profesyonel olarak futbol oynayan Obuz ayrıca çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol ile de ilgilendi.



