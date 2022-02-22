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Survivor Yasin kimdir? Yasin Obuz nereli ve kaç yaşında? İnstgram hesabı nedir?

22.02.2022 01:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Yasin, TV8'in sevilen yemek yarışması Masterchef Türkiye'nin ardından Survivor'ın 2020 yılında yayınlanan sezonunda da yarışmıştır. Survivor 2022'nin dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Yasin Obuz programda yaşadığı tartışmalar dolayısıyla gündem olmaya devam ediyor. Peki Survivor Yasin kimdir? Yasin Obuz nereli ve kaç yaşında? İnstgram hesabı nedir? İşte Survivor Yasin'in biyografisi...

Survivor Yasin kimdir? Yasin Obuz nereli ve kaç yaşında? İnstgram hesabı nedir?

Survivor Yasin ilk olarak İngiltere yapımı Masterchef'ten uyarlanan Masterchef Türkiye'de göründü. İzleyenlerin merakla takip ettiği yarışmanın ardından aynı kanalda yayınlanan Survivor 2020'de de yarışan Yasin Obuz reyting getirdiği için Survivor 2022 kadrosuna da dahil edildi. Sivri çıkışlarıyla bilinen yarışmacılardan biri olan Yasin Obuz hakkında vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Survivor Yasin kimdir? Yasin Obuz nereli ve kaç yaşında? İnstgram hesabı nedir? soru ve konu başlıkları yarışmanın takipçileri tarafından araştırılıyor. Survivor 2022 yarışmacısı Yasin Obuz'un biyografisi ile hayat hikayesine haberimizde yer verdik.

SURVİVOR YASİN KİMDİR?

Yasin Obuz, 21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da dünyaya geldi.

3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı. MasterChef 2019'da yarışan Yasin Obuz daha sonra Survivor 2020'ye de katılmıştır.

İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı.

YASİN OBUZ NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

33 yaşındaki Survivor yarışmacısı Yasin Obuz Diyarbakırlıdır. Daha önce Masterchef'te yarıştıktan sonra Survivor 2020 ve Survivor All Star 2022'de yarışan Yasin Obuz sosyal medyayı aktif olarak kullanmaktadır.

YASİN OBUZ İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

Yasin Obuz'un Instagram hesabı @yasinobuzofficial'dır. Yarışmacının 1 milyon takipçisi bulunmaktadır.

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survivor Yasin Obuz Masterchef
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