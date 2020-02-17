Survivor Yasin Obuz kimdir? MasterChef'le ünlenen Yasin kaç yaşında ve nereli? Yasin Obuz'un restoranı nerede?

Survivor Yasin 2020 sezonunun en fazla konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı. Survivor'ın ilk gününde rakip takımdan şampiyon dövüşçü Parviz Abdullayev birbirine giren Yasin Obuz, takım arkadaşı Cemal Can ile de gerginlik yaşadı. Survivor'daki agresif tavırlarıyla Acun tarafından da uyarılan yarışmacı Masterchef’te zorlu bir süreci geride bırakmıştı. İşte Yasin Obuz’un yaşamı ile ilgili bazı bilgiler…



MASTERCHEF YASİN OBUZ KİMDİR?

Survivor Yasin Obuz, 21 Kasım 1988’de Diyarbakır'da doğdu. 3 kardeş olan Yasin Obuz çocukluğundan beri spor yapıyor. İlk spor lisansı 1998'de çıktı. Amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunun yanında çocukken 2 yıl jimlastik yaptı, voleybol ve basketbolda oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi'nde okudu. Üniversite yıllarında spor olarak fitness yaptı. Üniversitede mutfağa merak saldı ve yemek öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu farkeden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg’da yaşadı.

MasterChef'ten önce katıldığı Yemekteyiz programındaki çılgın hareketleriyle tanınan Yasin, hiç beklenmedik bir şekilde yarışmada son 7 isim arasına kalmayı başardı.