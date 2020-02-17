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Survivor Yasin Obuz kimdir? MasterChef'le ünlenen Yasin kaç yaşında ve nereli? Yasin Obuz'un restoranı nerede?

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2020 23:15 | Son Güncelleme

Survivor 2020 gönüllüler takımının en renkli ismi Yasin Obuz oldu. Survivor'ın ilk günlerinde ada hayatında ve oyunlardaki agresif tavırlarıyla dikkat çeken Yasin Obuz, daha önce katıldığı Yemekteyiz ve MasterChef yarışmalarıyla ünlenmişti. Peki, Survivor Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yasin Obuz'un restoranı nerede? İşte Survivor Yasin Obuz hakkında merak edilenler.

Survivor Yasin Obuz kimdir? MasterChef'le ünlenen Yasin kaç yaşında ve nereli? Yasin Obuz'un restoranı nerede?

Survivor Yasin 2020 sezonunun en fazla konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı. Survivor'ın ilk gününde rakip takımdan şampiyon dövüşçü Parviz Abdullayev birbirine giren Yasin Obuz, takım arkadaşı Cemal Can ile de gerginlik yaşadı. Survivor'daki agresif tavırlarıyla Acun tarafından da uyarılan yarışmacı Masterchef’te zorlu bir süreci geride bırakmıştı. İşte Yasin Obuz’un yaşamı ile ilgili bazı bilgiler…
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MASTERCHEF YASİN OBUZ KİMDİR?

Survivor Yasin Obuz, 21 Kasım 1988’de Diyarbakır'da doğdu. 3 kardeş olan Yasin Obuz çocukluğundan beri spor yapıyor. İlk spor lisansı 1998'de çıktı. Amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunun yanında çocukken 2 yıl jimlastik yaptı, voleybol ve basketbolda oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi'nde okudu. Üniversite yıllarında spor olarak fitness yaptı. Üniversitede mutfağa merak saldı ve yemek öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu farkeden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg’da yaşadı.

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MasterChef'ten önce katıldığı Yemekteyiz programındaki çılgın hareketleriyle tanınan Yasin, hiç beklenmedik bir şekilde yarışmada son 7 isim arasına kalmayı başardı.

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Yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittigi ülkelerin mutfak kültürlerini eglence tarzlarını yaşayış biçimlerini gözlemledi. Küçük bir işletmesi var ve geçen sezon Masterchef yarışmasına katıldı ve oradan Survivor'a seçildi.

Eğlenceli yapısıyla dikkat çeken Yasin Obuz bir dönem Yemekteyiz'de de yarışmıştı.Yasin Obuz, MasterChef'in finaline haftalar kala Batuhan Bayır'la elemeye kalarak yarışmaya veda etmişti.

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Yasin Obuz aynı zamanda İstanbul Sirkeci'de bulunan Bum Pilav ve Midye isimli işletmenin sahibi.

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