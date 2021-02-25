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Survivor Yasin Şeyma Subaşı'ya 'yenge' deyince gündem oldu

25.02.2021 16:57 | Son Güncelleme:
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Survivor Yasin Şeyma Subaşı'ya 'yenge' deyince gündem oldu

Masterchef 2019 ve Survivor 2020'de yarışan Yasin Obuz, Şeyma Subaşı ile Miami'de bir araya geldi. Birlikte partiye katılan ikili geceden pozlar paylaştı. Yasin'in Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma'yı etiketlediği paylaşımda, "Yenge" kelimesi ise gündem oldu.

Masterchef 2019 ve Survivor 2020'de yarışan Yasin Obuz, Miami'ye uçtu. Obuz, uzun süredir Mısırlı iş adamı Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı'yla bir partiye katıldı.

Acun Ilcalı'nın programlarında sıklıkla yer alan Yasin Obuz'un kendisinden 2 yaş küçük Şeyma Subaşı'na "Yenge" demesiyle dikkat çekti.

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Şeyma'yı yenge diyerek etiketleyen Yasin, durumun farkına varınca paylaşımını hızla kaldırdı.

Attığı her adımı paylaşan Şeyma Subaşı'nın Yasin'le olan fotoğrafını sayfasında paylaşmaması ise sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı, Yasin Obuz,
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