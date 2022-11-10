Survivor yeni sezon takvimi belli oldu! Survivor 2023 ne zaman? Acun Ilıcalı yeni formatı açıkladı!

Survivor yeni sezon takvimi, TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklama sonrası merak konusu oldu. Survivor 2023 başvuru videosu TV 8'de dönüyor. Yarışmanın yeni sezonu için geri sayım sürüyor. Peki, Survivor 2023 ne zaman başlayacak? İşte Survivor 2023 tarihi...

SURVIVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor MasterChef Türkiye yarışmasının final yapmasının ardından başlıyor.

Bu sene de Survivor’un Masterchef’in sezonu tamamlamasının ardından yeni sezona başlayacağı ön görülüyor

Henüz Survivor 2023 yayın tarihi ile ilgili TV8’den ve Acun Ilıcalı’dan resmi bir açıklama gelmedi.

Porgramın 2023'ün Ocak veya Şubat ayında başlayacağı düşünülüyor.

ACUN ILICALI'DAN 'SURVIVOR 2023' AÇIKLAMASI

Acun Ilıcalı, Survivor 2023 başvurularının başladığını açıkladı.

Ünlü televizyoncu Survivor'da parkur performansı ve ada yaşamının ön planda olduğu yarışmada bu sene önemli bir farklılık yaşanacağını ifade etti.

SURVIVOR 2023 KADROSU BELLİ Mİ?

Survivor'ın 2023 yarışmacıları henüz belli değil. Fakat sosyal medyada fenomenler kadrosu için sürpriz isimler ortaya atıldı.

Survivor 2023'te Hakan Hatipoğlu, Hikmet Tuğsuz, Steven Salam, Semih Öztürk, Damla Can, Furkan Kızılay, Merve Aydın, Faster Abdü adıyla tanınan YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz, TikTok fenomeni Merve Yalçın, TikTok fenomeni Cellat ve müzisyen Yaren Alaca'nın yer alacağı öne sürüldü.

