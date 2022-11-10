MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor yeni sezon takvimi belli oldu! Survivor 2023 ne zaman? Acun Ilıcalı yeni formatı açıkladı!

Survivor yeni sezon takvimi belli oldu! Survivor 2023 ne zaman? Acun Ilıcalı yeni formatı açıkladı!

10.11.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yeni sezon takvimi Acun Ilıcalı'nın yeni sezon formatına ilişkin yaptığı açıklamanın ardından belli oldu. Survivor 2023 ne zaman başlayacak, sorusu böylelikle yanıt bulmuş oldu. Dünyanın en zor yarışması olarak lanse edilen yarışmanın takipçileri heyecanla programın başlamasını bekliyor. İşte Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamanın detayları ve Survivor 2023 hakkında merak edilenler...

Survivor yeni sezon takvimi belli oldu! Survivor 2023 ne zaman? Acun Ilıcalı yeni formatı açıkladı!

Survivor yeni sezon takvimi, TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklama sonrası merak konusu oldu. Survivor 2023 başvuru videosu TV 8'de dönüyor. Yarışmanın yeni sezonu için geri sayım sürüyor. Peki, Survivor 2023 ne zaman başlayacak? İşte Survivor 2023 tarihi...

SURVIVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor MasterChef Türkiye yarışmasının final yapmasının ardından başlıyor.

Bu sene de Survivor’un Masterchef’in sezonu tamamlamasının ardından yeni sezona başlayacağı ön görülüyor

Henüz Survivor 2023 yayın tarihi ile ilgili TV8’den ve Acun Ilıcalı’dan resmi bir açıklama gelmedi.

Porgramın 2023'ün Ocak veya Şubat ayında başlayacağı düşünülüyor.

ACUN ILICALI'DAN 'SURVIVOR 2023' AÇIKLAMASI

Acun Ilıcalı, Survivor 2023 başvurularının başladığını açıkladı.

Ünlü televizyoncu Survivor'da parkur performansı ve ada yaşamının ön planda olduğu yarışmada bu sene önemli bir farklılık yaşanacağını ifade etti.

SURVIVOR 2023 KADROSU BELLİ Mİ?

Survivor'ın 2023 yarışmacıları henüz belli değil. Fakat sosyal medyada fenomenler kadrosu için sürpriz isimler ortaya atıldı.

Survivor 2023'te Hakan Hatipoğlu, Hikmet Tuğsuz, Steven Salam, Semih Öztürk, Damla Can, Furkan Kızılay, Merve Aydın, Faster Abdü adıyla tanınan YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz, TikTok fenomeni Merve Yalçın, TikTok fenomeni Cellat ve müzisyen Yaren Alaca'nın yer alacağı öne sürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Önce geceliğini giyip bacağını kaldırdı sonra...Önce geceliğini giyip bacağını kaldırdı sonra...
Hasan Can Kaya itirafı! "Seyrettim baktım 'Bu ne?' dedim"Hasan Can Kaya itirafı! "Seyrettim baktım 'Bu ne?' dedim"
10 TL kazanmıştı! Bakın şimdi ne iş yapıyor10 TL kazanmıştı! Bakın şimdi ne iş yapıyor
Anahtar Kelimeler:
TV8 Acun Ilıcalı survivor ne zaman survivor ne zaman başlayacak

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'nın bile nutku tutuldu! "Kocamı çiviledim"

Müge Anlı'nın bile nutku tutuldu! "Kocamı çiviledim"

Pendik'te 'pes' dedirten görüntüler!

Pendik'te 'pes' dedirten görüntüler!

72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'

72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'

Hastalık her geçen gün yayılıyor! Koronavirüsü solladı

Hastalık her geçen gün yayılıyor! Koronavirüsü solladı

Parasını yatıran şokta! Sert çakıldı...

Parasını yatıran şokta! Sert çakıldı...

Bir tanesi hayatınızı değiştirir: Bağırsakları motor gibi çalıştırır

Bir tanesi hayatınızı değiştirir: Bağırsakları motor gibi çalıştırır

İlginizi Çekebilir

Çırılçıplak soyunup bir gemiye bindiler! Şehir turları olay oldu

Çırılçıplak soyunup bir gemiye bindiler! Şehir turları olay oldu

Avcı da av oldu! 5 metre uzunluğundaki piton timsahı böyle yuttu

Avcı da av oldu! 5 metre uzunluğundaki piton timsahı böyle yuttu

Kalitesiyle öne çıkan kabanlarda büyük indirim! Sıcacık ve konforlu bir kış için olmazsa olmaz...

Kalitesiyle öne çıkan kabanlarda büyük indirim! Sıcacık ve konforlu bir kış için olmazsa olmaz...

Canlı yayın esnasında intihar ederek herkesi şoke etti!

Canlı yayın esnasında intihar ederek herkesi şoke etti!

Doğal ağrı kesici! Daha iyi bir seks ve güçlü orgazmlara neden olur

Doğal ağrı kesici! Daha iyi bir seks ve güçlü orgazmlara neden olur

Flaş fırsat: Sony kulaklıkta 500 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Flaş fırsat: Sony kulaklıkta 500 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.