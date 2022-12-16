Survivor yıldızı Yalı Çapkını dizisine mi katılacak? ''Mert Ramazan Demir'in yerine geliyor'' denince...

Bir süredir Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile aşk yaşayan Survivor yıldızı Yiğit Poyraz'ın Yalı Çapkını dizisinde rol alacağı öne sürüldü. Yiğit Poyraz, sosyal medyayı sarsan iddiayı tiye aldı.

Mert Ramazan Demir ve Kubilay Aka arasında yaşanan kavga sonrası, dizinin akıbeti hakkında soru işaretleri oluştu. Yazılı basında yer alan bilgiye göre; OGM Pictures'in yılbaşı partisinde alkolün dozunu kaçıran Mert Ramazan Demir, partneri Afra Saraçoğlu hakkında çirkin sözler sarf etti. Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nun yakın dostu olan Kubikay Aka ise Mert Ramazan Demir'e 'Herkes hareketlerine dikkat edecek' dedi.



