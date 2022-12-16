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Survivor yıldızı Yalı Çapkını dizisine mi katılacak? ''Mert Ramazan Demir'in yerine geliyor'' denince...

16.12.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Dizi gündemine dair haberler paylaşan bir Instagram sayfası, Mert Ramazan Demir'in Yalı Çapkını'ndan ayrılacağını, yerine ise Survivor 2021 finalisti Yiğit Poyraz'ın geleceğini söyleyince ortalık karıştı. Yiğit Poyraz'dan ilk paylaşım geldi.

Survivor yıldızı Yalı Çapkını dizisine mi katılacak? ''Mert Ramazan Demir'in yerine geliyor'' denince...

Bir süredir Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile aşk yaşayan Survivor yıldızı Yiğit Poyraz'ın Yalı Çapkını dizisinde rol alacağı öne sürüldü. Yiğit Poyraz, sosyal medyayı sarsan iddiayı tiye aldı.

Yiğit Poyraz Yalı Çapkını dizisine mi katılacak? ''Mert Ramazan Demir'in yerine geliyor'' denince...

Mert Ramazan Demir ve Kubilay Aka arasında yaşanan kavga sonrası, dizinin akıbeti hakkında soru işaretleri oluştu. Yazılı basında yer alan bilgiye göre; OGM Pictures'in yılbaşı partisinde alkolün dozunu kaçıran Mert Ramazan Demir, partneri Afra Saraçoğlu hakkında çirkin sözler sarf etti. Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nun yakın dostu olan Kubikay Aka ise Mert Ramazan Demir'e 'Herkes hareketlerine dikkat edecek' dedi.

Survivor yıldızı Yalı Çapkını dizisine mi katılacak? ''Mert Ramazan Demir'in yerine geliyor'' denince...


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