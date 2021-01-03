Survivor Yunus Emre Karabacak kimdir? Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacısı Yunus Emre Karabacak kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Survivor Türkiye 2021 gönüllüler takımı kadrosu açıklandı. TV8 ekranlarında her sezonu ayrı bir ilgiyle ve heyecanla takip edilen Survivor yarışmasında bu sezon Yunus Emre Karabacak gönüllüler takımında yer alıyor. 9 Ocak’ta başlayacak Survivor 2021 kadrosunda yer alan Yunus Emre Karabacak kimdir, kaç yaşında, nereli?

YUNUS EMRE KARABACAK KİMDİR?

Yunus Emre Karabacak, 11 Şubat 1990 tarihinde Erzurum’da doğdu. Bursa’da yaşayan Yunus Emre, 20 senedir güreş yaptığını belirtti. Yıldızlar gençler Türkiye’de dereceleri olan Yunus Emre Karabacak’ın ayrıca Kırkpınar’da 3 kere dereceye girmiş.

Yunus Emre Karabacak, liseyi Atatürk Anadolu lisesi spor bölümünde okudu. Balıkesir üniversitesi BESYO antrenörlük bölümünden mezun oldu.

2015’de üniversiteler arası Türkiye şampiyonluğu olan Yunus Emre Karabacak, Bursa Osmangazi spor kulübünde spor hayatına devam ediyor.

