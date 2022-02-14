Survivor Yunus Emre kimdir, aslen nereli? Yunus Emre Özden kaç yaşında ve sevgilisi kimdir?

Survivor Yunus Emre Özden’in yaşı, memleketi ve kim olduğu merak ediliyor. Survivor 2022 kadrosunda yer alan Yunus Emre Açıköğretim Fakültesi Ulaştırma Lojistik bölümü öğrencisidir. Peki Survivor Yunus Emre kimdir ve aslen nereli?

SURVİVOR YUNUS EMRE KİMDİR?

Survivor'da yarışan Yunus Emre Özden 1993 doğumludur. Silivri’de yaşayan Yunus Emre, Açıköğretim Fakültesi Ulaştırma Lojistik bölümü öğrencisidir.

Yunus Emre Özden 17 yaşında katalog çekimlerine başlamıştır ve 18-19 yaşlarında Fashion Week'lerde yer almıştır. Spor salonunda yoğun çalışmalar yapmasının ardından MMA dövüşlerine katılmaya başlamıştır.

Başarılı sporcu 2019 senesinde Türkiye 3.’sü, İstanbul 2.’si olmuştur. Şu anda modellik ve yardımcı oyunculukla ilgilenmektedir.

SURVİVOR YUNUS EMRE'NİN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Survivor Yunus Emre Özden, şimdilerde Beria Gözen ile aşk yaşamaktadır. Geçtiğimiz Temmuz ayında Yunus Emre Özden'in, sevgilisi Beria Gözen'e şiddet uyguladığı iddia edilmişti.



