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Survivor Yunus Emre kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Ne iş yapıyor? Survivor 2022 yedek yarışmacısı Yunus Emre Özden hangi yıl yarıştı?

09.02.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Yunus Emre dünyanın en zor yarışması olarak lanse edilen Survivor'ın yeni sezonuna sonradan yedek yarışmacı olarak dahil oldu. Bu Yunus Emre Özden'in Survivor'a ilk kez katılışı değil. Peki Survivor Yunus Emre kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Ne iş yapıyor? Survivor 2022 yedek yarışmacısı Yunus Emre Özden hangi yıl yarıştı? İşte detaylar...

Survivor Yunus Emre kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Ne iş yapıyor? Survivor 2022 yedek yarışmacısı Yunus Emre Özden hangi yıl yarıştı?

Survivor Yunus Emre, TV 8'in sevilen yarışma programı Survivor Al Star 2022'yi izleyen kişiler tarafından merak ediliyor. Bir dönem Survivor'da adından söz ettiren ve yeni sezonda yarışmaya yedeklerden dahil Yunus Emre Özden dokunulmazlık ve ödül oyununda kendini göstermeye çalışacak. Survivor Yunus Emre kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Ne iş yapıyor? Survivor 2022 yedek yarışmacısı Yunus Emre Özden hangi yıl yarıştı? gibi soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Survivor all Star 2022'de gönüllüler takımında mücadele eden Yunus Emre Özden'e ilişkin detaylara haberimizde değindik.

SURVİVOR YUNUS EMRE KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Yunus Emre Özden, 29 Mart 1993 tarihinde İstanbul Silivri'de doğdu.

2.1.85 boyunda ve 82 kilo olan yarışmacı, 2 çocuklu ailenin tek oğludur. Survivor Yunus Emre, Açıköğretim Fakültesi’nde Ulaştırma Lojistik okuyor.

Lise hayatında yaşadığı bir rahatsızlık sonucu çok kilo aldığını ve okuldayken aldığı kilolar nedeniyle zor zamanlar yaşadığı için okulu bir türlü sevemediğini ifade eden Yunus Emre, 96 kilodan 64 kiloya düşmeyi başarmış.

17 yaşına geldiğinde başvuru yaptığı ajanslarla katalog çekimleri yapmaya başlayan Yunus Emre, 18-19 yaşlarında Fashion Week'lerde çıkmaya başladıktan sonra modelliğin bir parçasının da spor olduğunu düşündüğnden kum torbası başında çok zaman geçirdiğini ifade etmiştir.

Survivor Yunus Emre kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Ne iş yapıyor?

SURVİVOR YUNUS EMRE NE İŞ YAPIYOR?

Yunus Emre Özden, Açıköğretim Fakültesi’nde Ulaştırma Lojistik bölümünde öğrenim görmeye devam ediyor.

SURVİVOR 2022 YEDEK YARIŞMACISI YUNUS EMRE ÖZDEN HANGİ YIL YARIŞTI?

MMA dövüşlerine katılan, bunun yanı sıra oyunculuk ve modellik yapan Survivor All Star yedek yarışmacısı Yunus Emre Özden daha önce Survivor'ın 2020 yılında ekrana gelen sezonunda yarışmıştı.

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