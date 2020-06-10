Survivor Yunus Emre kimdir? Yunus Emre Özden kaç yaşında ve nereli? Survivor Yunus Emre hangi sporu yapıyor?

Yunus Emre Özden Survivor 2020'de 9 Haziran Salı akşamı elenen isim oldu. Survivor yarışmacısı Yunus Emre Özden hayatı ve biyografisiyle izleyenler tarafından merak konusu oldu. Dövüş ve güreş sporları ile uğraşan Yunus Emre Özden Survivor 2020 kadrosuna gönüllüler takımından katılmıştı. Ancak Yunus Emre, Acun Ilıcalı'nın kararıyla birleşme partisi sonrasında ünlüler takımına geçti. Peki, Survivor Yunus Emre Özden kimdir? İşte, Survivor Yunus Emre Özden'in hayatı ve biyografisi.

YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR?

Yunus Emre Özden, 29.03.1993 İstanbul Silivri'de doğdu. 1.85 boyunda, 82 kilo olan yarışmacı halen Silivride ikamet ediyor. 2 çocuklu ailenin tek oğlu olan Survivor Yunus Emre, Açık Öğretim Fakültesi ulaştırma lojistik okuyor.

Lise hayatında yaşadığı bir rahatsızlık sonucu çok kilolu olduğunu söyleyen yarışmacı, tedavi sonucu aldığım kilolarla çok dalga geçildiği için okul asla sevemediğini ifade ediyor. Bu yüzden tedavisi bitince okul sonrasında şehir stadında koşmaya gitmiş ve 96 kilodan 64 kiloya düşmüş.