Survivor Yunus Emre Özden'den sevgilisiyle kucak pozu! "Bana suç ortağı lazım"

Survivor'da tavırları ve konuşmalarıyla dikkat çeken isimlerden biri olan Yunus Emre Özden, sosyal medyada mizah sayfalarında zaman zaman yer alıyor. Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran isim, kız arkadaşıyla kucak pozu verdi.

YUNUS EMRE ÖZDEN'DEN KUCAK POZU

Yunus Emre Özden, bir süredir Beria Gözen ile aşk yaşıyor.



Sevgilisiyle kucak pozunu paylaşan Özden, "Manita mı? Kalsın... Suç ortağı lazım" diye yazdı.

Gözen de, erkek arkadaşı Yunus Emre Özden ile pozlarını kendi hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.



Sosyal medyada oldukça aktif olan Gözen, 'beriagozen' kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.

Geçtiğimiz yaz aylarında Yunus Emre Özden'in, sevgilisi Beria Gözen'e şiddet uyguladığı ortaya sürülmüştü.

''İSTEDİKLERİ OLMAYINCA ŞİDDET"

Beria Gözen, Instagram hesabından şu paylaşımda bulunmuştu, ''Kadına gücü yeten erkekler, acizler... İyi görünüp numara yaparlar. İstedikleri olmayınca şiddet! Her türlüsüne lanet olsun. Vefa çok başka bir şey… Bir şeyler düzene girsin diye sabretmek yetmiyor. İşlerine gelmeyince tehdit ederler, döverler. Kadınız ama bir kadın gibi anlayamayız! Delikanlı adam kadın dövüp sonra çamur atmaz. Herkes kendi vicdanını yaşar.''

